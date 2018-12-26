台電「拿沙漠比海邊」居民憂核廢露天乾貯風險高　環委退回再審

▲環團針對核燃料露天乾貯設施還差會議，要求台電調整民間有疑慮的部分。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署26日進行「核二用過核燃料露天乾貯設施還差」會議，環團質疑目前的規劃，居民還是有很多疑慮，如露天設備容易腐蝕，輻射也易擴散，且每個護箱貯存高達87束，密度很高，事故風險增，最後環委決議，要求台電補件再審。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，核二廠高階核廢料乾貯設施，採露天設計，居民有諸多疑慮，因為露天貯存設施易腐蝕且輻射易擴散，每個護箱貯存高達87束，密度甚高，除事故風險增加，日後外運也更困難，相同型號設備在國外試運轉，兩度發生漏水問題

台電說明，該案安全分析報告經原能會通過，水土保持計畫農委會也有核定，護箱容量增大可減少運貯作業次數，降低潛在的作業意外和人員劑量，目前美國電廠也朝向使用大容量的護箱，如H型護箱廠家Holtec，新型的護箱容量就是89束，比M型的87束還多。

▲台電的說明仍遭環委和環團質疑。（圖／記者許展溢攝）

義務律師陳憲政表示，原能會就該設施核發的建造執照，正在進行再審及程序再開的行政爭訟，行政爭訟結果尚未出來之前，應暫停審查本件環評。環境法律人協會研究專員謝蓓宜說，乾貯設施護箱雖然台電有提出I型、H型及M型三種護箱，看似提供環委做出選擇，但實際安全分析只針對M型護箱進行分析，讓環委無法判別3種型式的差別。

新北市政府會上不滿認為，2016年9月前行政院長林全指示，核二廠乾貯場由露天改為室內，台電應遵循行政院的政策指示。台電副總蔡富豐說，目前國際有130個國家都是使用露天乾貯，但核二廠乾貯場絕對不會是永久貯存場，因為該廠所在地不符高階核廢料永久貯存場條件。

有環委質疑，核二廠距離基隆市不到10公里，台電應該要拿出證明，告訴大家其他國家核電廠距離城市有多遠，且氣候條件同，台電也不應以沙漠地區來跟潮濕的核二廠做比較，最後審查決議，要求補件再審。

環委要求台電必須補充M型、I型及H型護箱安全設計基準的比較依據，以及M型混凝土護箱的規格配置規劃，並比較國際間採行變更後同型貯存方式案件的背景區位條件差異性，針對民眾疑慮事項，加強風險溝通作業規劃等說明。