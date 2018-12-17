單程999元起就能飛釜山！　台灣虎航第2波夏季早鳥優惠12/18開搶

▲台灣虎航第二波促銷18日開賣，飛釜山、大邱單程999元。（圖／台灣虎航提供）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航分三波開賣2019年夏季班表早鳥優惠，18日將展開第二波促銷，飛韓國釜山、大邱單程未稅僅999元起；飛日本岡山、韓國濟州島單程未稅1199元。優惠促銷搭乘期間為2019年3月31日至2019年10月26日，涵蓋多個連假，包括清明、端午、中秋、國慶等連續假期。

第二波夏季早鳥促銷期間：

2018年12月18日上午10:00起至2018年12月19日晚間23:59止。

促銷航線（單程未稅價）：

桃園-大邱、桃園-釜山為NT$999起

桃園-岡山、桃園-濟州島為NT$1,199起

桃園-名古屋、高雄-名古屋、桃園-大阪關西、高雄-大阪關西為NT$1,299起

桃園-函館為NT$1,599起

桃園-小松為NT$1,999起

桃園-旭川為NT$3,499起

▲釜山夜景聖地－The Bay 101。（圖／記者賴文萱攝）

台灣虎航表示，這次推出的開賣價格，皆為單程未稅早鳥促銷價，優惠促銷搭乘期間為2019年3月31日至2019年10月26日，涵蓋多個連假，包括清明、端午、中秋、國慶等連續假期，只要妥善安排請假時機，最多可連休3至9天不等。優惠機票數量有限，欲購從速。備妥6個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網（www.tigerairtw.com）購票。

至於第三波促銷將在12月21日上午10時開放，桃園-澳門、台中-澳門、高雄-澳門為NT$699起；高雄-福岡為NT$1,099起；桃園-福岡為NT$1,199起；桃園-佐賀為NT$1,599起。其餘未開放銷售的航班則預計將於2019年初開放銷售。