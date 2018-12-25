台南議長選舉翻盤！綠營議員撂重話：若不開除黨籍民進黨解散

▲台北市議員梁文傑。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

台南市義會正副議長選舉大翻盤，原本佔多數的民進黨竟然大拜，輸給國民黨無盟和脫黨參選郭信良為主的聯軍。對此，台北市議員梁文傑在臉書撂下重話，「這種跑票的如果不開除黨籍，民進黨解散算了」。

據了解，跑票的民進黨議員陳怡珍、吳通龍、周麗津今天都分別在臉書發文宣布退出民進黨，並表示對民進黨的作為表示痛心。本次台南市議會由無黨籍的郭信良擔任議長、無盟的林炳利擔任副議長。

▲針對這次台南市議會議長及副議長選舉結果，台南市長黃偉哲表示民主社會要尊重民意的結果。（圖／記者林悅翻攝）

吳通龍在臉書發布退黨聲明，他說從政初衷一如既往！深愛台灣、深愛民進黨過去和未來都不會改變！但想起11月24日那夜，民進黨各地一夕遭翻盤，連民主聖地台南都差點保不住，有多少支持民進黨的選民徹夜未眠不斷哭泣，以及一直揪在你我心中數不清的「為什麼」，至今還是讓人無法釋懷，現在過了1個月了，找出為什麼跌倒失敗的原因了嗎？！

陳怡珍說民進黨裡的某些人與事因為個人一己之私就選擇背棄民進黨的初衷，中央已經聽不到地方的聲音了，在台南明明我們要的是一個可以讓議會和諧的議長，怎麼偏偏成了某派系在主導一切，試問，這就是民進黨的民主嗎？再者，人民選出我們成了民主代議士是要做什麼的，怎麼媒體已經爆出民進黨目前推出的正副議長人選裏有「黑歷史」，仍舊有人無動於衷，還要選民坦然接受這一切，難道這也沒關係嗎？

民進黨台南市議會團24日召開甲級動員會議，因應台南市議會正副議長選舉，希望所有黨團成員攜手同心讓台灣能度過難關，民進黨台南市黨部主委黃先柱則嚴正重申，黨團成員務必遵守一致投票，否則將以黨紀祭出除名處分。

如今卻出現黨員跑票，民進黨原本以為能守住台南市議會議長之位，但在最後關頭卻出現變數。全台各縣市議會25日舉行議員就職典禮，隨即選出下屆議長、副議長，當選名單結果出爐，嘉義縣議會議長張明達連任成功，但他也是全台22縣市中，唯一當選的民進黨籍議長候選人，而民進黨在此次全國正副議長選舉中，副議長部分也僅拿下2席，六都全槓龜。

▲梁文傑在臉書砲轟跑票者。（圖／翻攝梁文傑臉書）