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巨型壁畫成打卡景點！日本藝術家操刀「翻新40年老舊樓牆」

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▲巨型壁畫成打卡景點！日本藝術家操刀「翻新40年老舊樓牆」（圖／市區重建局授權提供）

▲日本藝術家Takamitsu Takagaito。（圖／市區重建局授權提供，下同）

大陸中心／綜合報導

為了讓老舊樓房附近看起來不再這麼骯髒，香港市區重建局去年挑選了已有40年歷史的「中環鴻德大廈」，作為第一個「地區營造」的合作大廈伙伴，並且在4月起委託日本藝術家，將又老又舊的大廈外牆改造，呈現出一幅融合香港當地傳統，以及西方現代元素的「巨型壁畫」。

市區重建局指出，自去年5月開始，先與毗鄰「H6 CONET」的鴻德大廈業主立案法團磋商合作協議，直到6月便分階段展開「H6 CONET」社區空間的毗鄰街道美化工程，將周邊的已建設環境連結起來。據悉，這次的美化工程是採用地方特色為元素，打造獨特性的人文景觀；其中包括重鋪街道地磚、更新，以及美化固定小販排檔等等。

▲巨型壁畫成打卡景點！日本藝術家操刀「翻新40年老舊樓牆」（圖／市區重建局授權提供）

▲鴻德大廈外牆美化前。

完成初步的美化工程後，市建局於去年12月公開招標，邀請藝術家為鴻德大廈的外牆設計大型壁畫。事後，市建局、鴻德大廈也在今年3月和日本藝術家Takamitsu Takagaito簽訂合作協議，就大廈外牆的壁畫畫稿達成共識；從4月開始，歷經了將近一個多月的時間，「巨型壁畫」終於完成，充分展現出香港的地方特色，以及中西區的社區文化、風景。

▲巨型壁畫成打卡景點！日本藝術家操刀「翻新40年老舊樓牆」（圖／市區重建局授權提供）

▲Takamitsu Takagaito正在繪畫壁畫。

壁畫中可看見，一位戴著洋紫荊花頭飾的女士，伸手望向遠方；據港媒《明報》報導，這象徵香港是開放、擁抱多元文化的城市；此外，包括街市的紅色膠燈、鐵閘、霓虹燈、摩天大廈等，都顯現出中西合璧的景象。

報導提到，日本藝術家Takamitsu Takagaito表示，在這次的合作中，除了要面對炎熱、下雨的天氣外，最大挑戰就是第一次要繪畫立體的名字，是一個新的嘗試。他也提到，希望透過壁畫來表達自己眼中的香港是甚麼樣子，並呈現出中西文化交匯的特色；此外，也因為香港有「石屎森林」之稱，因此便在壁畫中畫上許多高樓大廈。

▲巨型壁畫成打卡景點！日本藝術家操刀「翻新40年老舊樓牆」（圖／市區重建局授權提供）

▲鴻德大廈外牆美化後。

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