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「自動洗髮機」首度引進微風南山，洗護百元搞定！

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▲▼微風南山引進自動洗髮機。（圖／品牌提供）

▲開幕期間凡消費即可免費體驗，單純體驗洗髮也僅需百元。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

不同於彩妝保養可以親自試用，你挑選的洗髮精真的適合自己嗎？位於微風南山的Of cosmetics 首度引進自動洗髮機，讓洗髮精也能現場試用，從此買洗護產品不再只有聞香味，好不好用試過就知道！

▲▼微風南山引進自動洗髮機。（圖／品牌提供）

▲日本社長古里治於1988年創立Of cosmetics美髮護理品牌。

身兼日本美髮沙龍 Of HAIR 社長與美髮造型師的古里治表示，台灣人的膚質、髮質與日本人相當接近，但因濕度相對比日本高，夏季常因炎熱濕氣造成細軟髮扁塌，而髮量多的粗硬髮也會因頭皮悶熱容易搔癢敏感，除了改變造型外，更應該從調理頭皮和頭髮健康狀況下手。

▲▼微風南山引進自動洗頭機。（圖／品牌提供）

▲所有髮品原料來自100%天然成分，對頭髮、肌膚溫和不刺激。

即將於 2019/1/10 正式開幕的 Of cosmetics atré 南山店，配合日式 Life Style，綠意盎然的開放式店面打造自然有機感舒適氛圍。現場專業人員傾聽您所有困擾，給予個人化建議，打造輕鬆無負擔的紓壓空間。


▲▼微風南山引進自動洗髮機。（圖／品牌提供）

▲全台灣四家門市中，僅有微風南山引進自動洗髮機。

並貼心提出「洗護產品親試」的概念，引進自動洗髮機，高壓水柱能夠深入毛孔徹底清潔，再利用蒸氣溫度加強護髮效果，僅需15分鐘就能享受日式完整沙龍護理體驗，品牌公關表示，體驗後頭髮微濕，現場備有吹風機讓消費者自行吹整，完全模擬在家使用感受。

▲▼微風南山引進自動洗髮機。（圖／品牌提供）

▲洗髮精使用甜菜鹼系洗淨成分，洗淨同時為頭髮補充營養。

開幕期間（1/17-2/5）特別邀請日本 Of HAIR 表參道店的資深美髮造型師到店，為大家提供美髮諮詢，包含自身髮質檢視，頭皮健檢，自動洗頭機體驗及吹整造型建議。讓你在台灣也能享受日本美髮沙龍專業服務。

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關鍵字：Of cosmetics,微風南山,自動洗髮機

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