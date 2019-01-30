擬真「飛翔」體感科技　 i-Ride TAIPEI飛行劇院插旗微風南山

▲ i-Ride TAIPEI飛行劇院插旗微風南山。（圖／智崴提供／下同）

記者姚惠茹／台北報導

國內體感設備大廠智崴集團今天（30日）宣布，i-Ride TAIPEI 飛行劇院在台北微風南山正式開幕，以獨家沉浸式擬真體感科技及首創專利六軸平台技術，搭配風、水霧及氣味等特效，結合視、聽、 嗅、觸與位移全新科技體驗，彷彿坐上直升機體驗飛行各地的感覺。

i-Ride TAIPEI以飛行中心「Feel the Flight」為設計主軸從入口開始，宛如進入科技艙，身歷其境的 環境設計、激發體驗者對飛行的想像，這次飛行劇院帶來的空拍臺灣任務非常困難，特別是飛行劇院的影片運鏡方式對於飛行人員來說也是一大挑戰，每個場景都需要氣候、時間等等因素的完美結合才能順利拍攝，因此這次「飛越臺灣」歷時 3 年才能完成。

舉例來說，拍攝團隊為了能夠捕捉白雪覆蓋的玉山，一直等到玉山開始飄雪後的幾天才能起飛，而玉山的高空中風速已經到達直升機穩定飛行的極限，完全仰賴當時的飛行教官以高超的技術駕駛，在僅有的十分鐘內完成了玉山雪景的拍攝。

而臺灣擁有豐富的地景、節慶特色，像是鵝鑾鼻、三仙台、蘭嶼、池上、西螺大橋媽祖繞境，以及台南鹽水蜂炮都真實呈現在影片中，讓搭乘者在短時間內上山下海、造訪數十個最具備「臺灣味」 的特色景點。

值得一提的是，「飛越臺灣」搭配實際錄製聲效、專業編曲配樂，讓整場沉浸式的五感體驗與台灣當地的民俗藝文更加緊密的連結，影片內容也在文化部協助指導之下，讓「飛越台灣」更有台灣獨有的特色。

以體感科技來看，智崴從技術研發、設備建造、影片創作到飛行劇院的動線設計，展現優異的軟硬整合實力，i-Ride 飛行劇院超擬真體感歸功於六軸平台技術，搭載電子式動作平台，不僅可精密地控制各種位移距離，還能以順暢靈敏且低噪音的作動方式，模擬各種瞬間加速。真實呈現飛行航程與劇院級的視聽饗宴，i-Ride採用巨型球幕設計，讓每位乘客無論坐在 任何座位都能擁有絕佳的飛行視野。

智崴集團執行長歐陽志宏表示，i-Ride飛行劇院迄今已遍佈全球4大洲、超過30個知名景點及主題樂園，並分別在2017、2018年榮獲「歐洲地區主題樂園最佳新設備獎」以及「年度最佳體感遊樂設備獎」，不僅如此，智崴的 i-Ride 飛行劇院也囊括全世界主要的認證，包含 UL、CSEI 與 TUV SUD 等多個國際知名認證，在國際市場中在在證明智崴的世界級的安全水準與產品實力。

智崴這次在台灣打造的飛行劇院是集結全球各地設置飛行劇院經驗與能量，更增加了熱風、可擴充至6種氣味的特效，就是要讓來訪「i-Ride TAIPEI」旅客能夠有一趟最特別的飛行旅程，未來也規劃引進其它知名IP動畫與全世界各地城市觀光影片，提供更豐富與多元的飛行體驗影片。