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賴清德批准！葉俊榮上任163天下台　「卡管」耗掉3個教育部長

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▲立法院外交國防,內政,經濟,教育委員會,國防部副部長張冠群 常務次長梅家樹國發會主委陳美伶 農委會主委林聰賢 經濟部長沈榮津 內政部長徐國勇 教育部長葉俊榮 ▼。（圖 ／記者屠惠剛攝）

▲教育部長葉俊榮請辭獲准。（圖 ／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部長葉俊榮昨天「勉予同意」準台大校長管中閔的上任，今（25日）天就遭行政院長賴清德約見，葉俊榮提出請辭，賴清德火速簽准，葉俊榮結束短暫的163天任期。葉俊榮稍早在臉書表示，擔起所有的政治責任，「台大校長遴選案拖延至今，已經對教育造成難以彌平的傷害。而社會的糾結與對立，不該以教育為戰場。」

▲▼葉俊榮承認為台大校長案請辭。（圖／翻攝葉俊榮臉書）

▲葉俊榮承認為台大校長案請辭。（圖／翻攝葉俊榮臉書）

台大校長遴選事件已經歷3任教育部部長，包括潘文忠、吳茂昆以及現在的葉俊榮，如今葉俊榮已讓管中閔上任，但民進黨黨內充滿不同的聲音，有外界認為葉俊榮的請辭是「被離職」。

行政院長賴清德24日下午1點58分收到葉俊榮簡訊，才知道要在3點召開記者會做出勉予同意台大聘任管中閔為校長，當時院長第一時間就是持保留態度，回傳簡訊指出事關重大，要審慎思考評估，「行政院確對教育部決定是保留的，希望教育部審慎思考」。

▲▼管中閔與葉俊榮。（合成圖／資料照）

▲教育部長葉俊榮（右）解決了台大校長遴選案，勉予同意台大聘任管中閔（左）為校長。（合成圖／資料照）

葉俊榮是美國耶魯大學法學博士，曾任台大法律系教授、國會秘書長、行政院政務委員、研究發展考核委員會主委、內政部部長，也推動非核家園、國家永續發展、核廢料選址等議題。葉俊榮在今年7月16日接任教育部長，當時賴清德表示，他有耐性和毅力，教育工作千頭萬緒，要不厭其煩溝通，教育部長核心工作是思考如何培育人才，他個性浪漫、充滿理想又有創新思維，可以從國家高度思考如何培養台灣需要的人才。

不過，面對燙手山芋「台大拔管案」，雖然葉俊榮多次強調用「有溫度的溝通」方法尋找「第三條路」，爭議仍延宕快一年，終於在24日宣布將「勉予同意」台大校長管中閔的上任。

▲▼葉俊榮談台大校長案。（圖／教育部提供）

▲葉俊榮要求台大要深刻檢討。（圖／教育部提供）


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關鍵字：教育部長,葉俊榮,台大,台大校長遴選案,管中閔,行政院,賴清德

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