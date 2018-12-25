我的確被逼退…林洲民自曝離開2大主因：我找遠雄麻煩

▲台北市都發局長林洲民發文證實自己是被逼退。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北市長柯文哲今天連任就職，小內閣人選備受關注，遭撤換的都發局長林洲民在深夜臉書發文，證實確實是被逼退，2大主因是公宅執行不力、大巨蛋都審找遠雄麻煩。

林洲民在臉書粉絲專頁台北都發局長林洲民「像我們這樣的城市」發文「給都發局一局二處以及都更中心同仁們的一封公開信」，透露自己確實是被逼退。「要我離開的兩大主因是:1.公宅執行不力，以及2.大巨蛋都審；我，找遠雄麻煩，以上的原因」

▲北市都發局長林洲民。（圖／記者屠惠剛攝）

林洲民表示當初他是柯粉，所以當時十分誠心願意加入北市府工作，如今被逼退，「我還是柯粉，因為，我是如假包換的台北市民」。林洲民說他一直都是「扁迷、柯粉、英派」。

林洲民文末感謝都發局一局二處以及都更中心的所有同仁，表示他尊重府方安排，之後也會持續在不同領域為台北奮鬥。

▲林洲民發文。（圖／翻攝自Facebook／台北都發局長林洲民「像我們這樣的城市」）

以下林洲民發文全文：

持續加油，堅持讓臺北發光發亮!

-給都發局一局二處以及都更中心同仁們的一封公開信：

各位我親愛的都發局一局二處1055位夥伴，以及都更中心的同仁

謝謝你們，2014年12月25日至2018年12月24日陪著我度過的每一天

這四年，充實、光榮、值得珍惜

我的母親，是一位優秀盡責的公務人員，她已經離開人世了，如果，我的母親還在，她今天，正好一百歲。如果她還在，她2014年，當然，也會支持我進入市府工作，作一個有尊嚴的公務人員。

從四年前答應進入公部門以來，每一天，我堅持像她一樣做一個「非典型公務員」，因此我把私人企業的精神帶入都發局一局二處以及都更中心這個大家庭

曾經，我是一個認為公部門停滯不前的建築師;但是，經過這四年和各位一起打拼，我了解各位，我們，其實和和任何一位台北市民一樣，努力又拼命的讓這個城市變得更好!

我，的確，是被逼退的，和我溝通的11樓同仁，必須說實話，要我離開的兩大主因是:1.公宅執行不力，以及2.大巨蛋都審；我，找遠雄麻煩，以上的原因，我已在12月23日13：40到14：50，和柯P說清楚了。我，代表都發局1055人，無法接受。我，是柯粉，於是，2014年12月25日我十分誠心願意的加入台北市府工作。如今我被逼退，但是，我清楚的告訴台北市民，我還是柯粉，因為，我是如假包換的台北市民，我愛台北，我愛台灣，我一直都是廣義的：「扁迷，柯粉，英派」！我也是藍、綠、白、橘、紅的最大公約數;再說一次，我愛台北，我愛台灣！

我的台北信念是:盡力而為、心存願景

！謝謝大家，跟著我這樣的「非典型公務員」一起嗡嗡嗡、經歷白頭髮變多、血壓升高的日子，我們，在艱困的環境中，心存善念、盡力而為

2014-2018，都發局一局二處及都更中心，一起實踐2050臺北願景、西區門戶計畫、東區門戶計畫、各大再生計畫、都市計畫通檢、公辦都更、公劃都更、超越以往的公共住宅規劃設計與興建管理、社子島都計、都更168專案、危老、TOD、EOD、循環經濟在公共住宅的實踐，每一場意見交流的會議、每一個艱辛的對外說明、一起度過曾經失望的時刻、一起迎向光榮的時刻!

我們，作得很好!

我很珍惜和各位相處的每一天

我尊重府方的安排，之後也會持續在不同領域為台北奮鬥！

謝謝你(妳)們，我愛大家，我愛台北，我更愛台灣！

在2018-2022年，我們大家會持續努力作出更好的成績!

繼續加油，繼續堅持，讓臺北更發光發亮!

今天是平安夜，謝謝你（妳）們給了我一個豐盛、美好的4年！

都發局一局二處以及都更中心，加油!

台北，加油!!!

林洲民

2018年12月24日