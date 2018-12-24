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滷肉飯、香腸都不能吃！豬肉製品全漲價　123秒瞭解「非洲豬瘟」多可怕

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實習記者陳妙津／綜合報導

大陸非州豬瘟疫情擴散迅速，台灣的防堵戰線也拉警報，雖然農委會已提高罰則，規範攜豬肉製品入境須繳納20萬台幣，但仍有許多人不清楚豬瘟的嚴重性。Youtuber「理科太太 Li Ke Tai Tai」就特別對此進行2分鐘講解，以簡單易懂的方式說明，除了說明豬瘟病毒種類與傳染途徑外，也以數據解釋病毒會對台灣養豬業、消費者帶來的影響，提醒遊玩或返鄉的旅客「帶錢回來買肉就好」。

▲▼理科太太拍攝影片說明非州豬瘟的可怕。（圖／翻攝自非州豬瘟,理科太太,理科太太 Li Ke Tai Tai）

▲理科太太表示非州豬瘟屬於頑強的DNA病毒，不容易被殺死。（圖／翻攝自非州豬瘟,理科太太,理科太太 Li Ke Tai Tai） 

「理科太太 Li Ke Tai Tai」上傳一部約2分鐘的影片，以科學角度說明非州豬瘟會帶來的危害。影片開頭時，「理科太太 Li Ke Tai Tai」即指出，「現在絕對不該從非洲、歐洲和中國帶任何豬肉製品回台，包含火腿、臘肉、香腸、肉乾、肉鬆和各種鮮肉製品都不可以」，因為目前在這些地區流傳的非州豬瘟是DAN病毒，和普通豬瘟的RNA病毒不同，相較起來特別頑強，不僅在冷藏豬肉中可以存活100天，在冷凍豬肉中還可以存活1000天，更可怕的是，非州豬瘟沒有有效疫苗，豬隻遭感染後的致死率達100%

▲▼理科太太拍攝影片說明非州豬瘟的可怕。（圖／翻攝自非州豬瘟,理科太太,理科太太 Li Ke Tai Tai）

▲非州豬瘟雖然不會傳染給人類，但很可能藉由廚餘或其他接觸管道，害台灣豬豬受到感染。（圖／翻攝自非州豬瘟,理科太太,理科太太 Li Ke Tai Tai）

「理科太太 Li Ke Tai Tai」指出，非洲豬瘟是以接觸性傳播為主，雖然不會傳染給人類，但也會帶來如吃到病死豬、豬肉不新鮮等食安問題，而且經過人類廚餘的運送擴散，還有其他人員接觸、運送車輛等途徑，頑強的非洲豬瘟也非常可能讓台灣豬隻受到感染

▲▼理科太太拍攝影片說明非州豬瘟的可怕。（圖／翻攝自非州豬瘟,理科太太,理科太太 Li Ke Tai Tai）

▲▼台灣豬肉自給率達91%，一旦出現豬瘟疫情，所有豬隻遭到全面撲殺，會使豬肉製品和其他替代品價格應聲上漲。（圖／翻攝自非州豬瘟,理科太太,理科太太 Li Ke Tai Tai）

▲▼理科太太拍攝影片說明非州豬瘟的可怕。（圖／翻攝自非州豬瘟,理科太太,理科太太 Li Ke Tai Tai）

「理科太太 Li Ke Tai Tai」回憶起20年前台灣曾發生的口蹄疫，讓台灣損失1700億的豬肉經濟，當時所有染病豬隻被全面撲殺，依稀記得新聞中「一隻隻豬被推下去，被焚燒尖叫的畫面」。她也在影片中談到，目前全台豬肉自給率高達91%，若是疫情在台灣爆發，所有豬隻都要全面撲殺，將嚴重影響台灣豬肉品和其他替代品的價格，除了全面漲價，還有難以估計的連帶損失。有鑑於農曆春節即將到來，她也提醒返鄉旅客高抬貴手，「不要帶豬肉製品回台，帶錢回來買肉就好」

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關鍵字：非州豬瘟,理科太太,理科太太 Li Ke Tai Tai

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