地勤染麻疹！長榮航空全面警戒　「消毒辦公室、安排同仁打疫苗」

▲長榮航空一名地勤確診麻疹，長榮航空已要求曾接觸過的同仁進行自主健康管理。（圖／示意圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

國內再傳航空公司人員感染麻疹！一名30多歲的長榮航空地勤感染麻疹，15日出現症狀後仍持續工作，數度就醫於20日住院、24日確診，疾管署也公布風險航班、捷運公車路線。對此，長榮航空表示，已要求曾接觸過的同仁進行自主健康管理，並安排同仁72小時內施打MMR疫苗及辦公環境消毒作業。

疾管署副署長莊人祥表示，該名個案曾經於11月底至12月初至柬埔寨旅遊，返國後自12月15日起陸續出現發燒、腹瀉等症狀，曾於16日就醫，18日出現咳嗽、喉嚨痛、柯氏斑及紅疹，20日就醫後住院治療，經通報檢驗於24日確診。依個案潛伏期間活動史研判感染地為柬埔寨，目前住院治療中。

▲松機長榮地勤染麻疹，傳染期風險班機、公車捷運路線。（圖／疾管署提供）

由於個案可傳染期間仍於松山機場工作，衛生單位目前掌握個案接觸者共166人，包括職場接觸者及就醫時曾接觸之相關醫護人員與民眾等，將持續監測至明（2019）年1月9日。

對此，長榮航空表示，該名員工在20日被醫師初步診斷為疑似麻疹案例後，公司當日立即通報松山機場疾管局等相關單位，並要求近日曾接觸過的同仁進行自主健康管理，也安排同仁72小時內施打MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗及辦公環境消毒作業。

長榮航空強調，為確保一線作業同仁健康狀況，公司備有免費MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）及流感疫苗，鼓勵員工施打並隨時關心員工身體狀況，做好各項防疫措施。

不過，麻疹傳染力強，且在出疹前後四天傳感染力，疾管署已經掌握公司與就醫時接觸166人，另公布12月14日至20日個案出勤的航班以及搭乘的公車、捷運路線，提醒民眾注意。