2020年長榮愛心空姐年曆開拍搶先看　主打白色清新田園風格超夢幻

▲長榮愛心空姐2020年曆開拍。（圖／翻攝空姐愛心年曆臉書粉絲團）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空空姐每年都會發起「長榮愛心空姐年曆」，明年推出的年曆風格主打泳裝及運動休閒風，不過，2019年還沒開始，2020年空姐年曆也已經下鄉到雲林縣莿桐鄉取景開拍。12位長榮空姐身穿純白色洋裝，脫下高跟鞋，光著腳走入田中捧著農產品拍攝，要替農民加油，賣出所得也將捐出，一起做公益。

有別於2019年長榮空姐年曆風格主打泳裝、運動風，2020年的年曆，長榮空姐們脫下高跟鞋，身穿白色系洋裝，主打清新田園風。這次下鄉到雲林縣莿桐鄉開拍，其實是與雲林縣莿桐鄉農會合作，要為田園風光以及當地特色的農產品一起行銷、做公益。

▲▼長榮空姐年曆和雲林莿桐鄉農會合作。（圖／翻攝空姐愛心年曆臉書粉絲團）

年曆以莿桐的鄉村田園作為場景，10多位長榮空姐輪番上陣，每個月行銷莿桐12種特色農產品，另外也在夕陽下的稻田下進行晚餐。發起人林佳楓指出，希望大家可以跟著他們一起下農村遊玩，讓他們藉著自己的力量幫助農民做宣傳，拍攝同時也讓空姐們對自己土地有更深的感情。

▲2020年長榮空姐年曆下鄉拍攝，主打夢幻鄉村風。（圖／翻攝空姐愛心年曆臉書粉絲團）

長榮愛心空姐年曆是由長榮航空空服員自發性發起，推出已邁入8年，每年風格主題不同，但僅限量販售6千份，售價290元，每賣出一本就捐贈100元給兒福聯盟基金會，連續7年來已捐款566萬1020元，捐款費用全數幫助被遺棄或出養的孩子，讓出養孩子在等待家的途中得到最完善的照顧。