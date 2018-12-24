核發歐欣水土保持許可遭告　李孟諺：依法行事無其他考量

▲台南市代理事長李孟諺說市府核發歐欣水土保持工程許可，是依法行事，沒有其他考量。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對台南市政府核發歐欣水土保持工程許可，遭環保團體提告涉嫌圖利的代理市長李孟諺說，歐欣公司向農委會訴願委員會針對市府不發施工許可證這個部分去訴願，經裁定市府做法是不合法，不應該以民意為理由，不准施工許可的核發，所以要求市府做另為適法之處分，市府依法行事，並無其他考量。

李孟諺說針對歐欣在龍崎的這個掩埋場，主要是因個監察院有對市府依於民意，扣留歐欣施工許可證，認為市府應該要做一些修正。另外歐欣公司也到農委會的訴願委員會針對市府不發施工許可證這個部分去訴願，也經過訴願委員會這邊的一個決定跟裁定，認為市府這樣的做法是不合法，不應該以民意為理由，不准施工許可的核發，所以要求市府做另為適法之處分。

李孟諺說市府考量是為了不讓同仁有這個違法的狀況，另外可能也會面臨未來的國賠或求償的問題，所以市府依法來核發這樣的施工許可，並沒有其他的考量。另外，有關環團今天有控告市府是不是有圖利的問題，他了解環團所提出的理由是認為目前還有一些在調查中，認為歐欣當時的水保或者是相關資料可能有一些錯誤或造假，不過這些都還是假設性議題，認為可能或疑似，所以市府現在的作法還是依目前所有的證據、跟法令、跟相關規定，依法行政來辦理。

針對環團在質疑的說李孟諺代理市長在卸任之前，一下就決定了這樣一個很重大的，說實在會不會未來4年接任的人很難做？李孟諺回應說這個部分純屬臆測，就是說如果依法規定該核發、該執行，就沒有所謂任期上的考量，應該依規定、依訴願委員會的訴願書來儘速處理，所以並沒有這些特別的考量的因素。

李孟諺說現階段，包括環保團體等相關民意都有充分表達的權利，市府也覺得其實台灣也很需要理性探討的空間。我們來想，大家一方面鼓勵產業在台灣來進駐、來設置，來增加就業機會、繁榮經濟，但在這個處理廢棄物的掩埋場去處，他想全台各地都是反對設置，幾乎沒有一個地方能夠設置完成，他想這也是大家，包括全民、包括環保團體要去思考的問題。也就是說都沒有去處理，反而是讓這些廢棄物到處流竄、到處危害環境。所以他想這個部分，不管是不是歐欣這個案子要撤銷與否，但是他想這是一個全國性的議題，事業廢棄物到底何去何從？李孟諺說我們一方面積極引進產業，一方面全國各地都沒有辦法去處理廢棄物，他想這個問題其實是值得全民，還有主政的機關大家來嚴肅面對。