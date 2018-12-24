▲ 前石門鄉長變有機傻瓜，鄭庚和快樂經營「大傻瓜農園」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區農友鄭庚和，身為石門前鄉長的他於2006年鄉長卸任後，待在家鄉推廣風箏文化及有機農業不遺餘力，除了協助當地農友，從慣行農法轉型有機並取得驗證，也在2016年購買農地投入有機耕作，經營0.3公頃有機農園。曾有朋友對他說，投入有機農業要有很多的心力及金錢，也笑稱他是大傻瓜，他欣然接受，並因此將他的農園取名為「大傻瓜農園」，義無反顧繼續退休後快樂的有機生活。

64歲的鄭庚和表示，仍猶記小學二年級時在家鄉農村溪流玩耍時，看到魚因為汙染而死亡的畫面，加上後來受到化學老師及「寂靜的春天」一書啟發心中有機的種子，石門許多的有機農友透過他幫忙申請驗證，雖自稱投筆從「農」，仍會偶而寫寫文章及「田園詩」在臉書分享田園生活。退休生活除了為家鄉生態環境盡一份心力，他也賺到了許多友情、健康及快樂。

農業局簡任技正洪勝雄表示，新北市石門區好山好水，透過鄭前鄉長的推動，鄉親紛紛投入也不斷有遊客慕名造訪體驗有機農業，不再讓有機農民好像傻瓜好無聊，在山巔海角的石門以前有數千公頃的梯田，種植水稻、鐵觀音茶，希望透過號召恢復石門的榮景，也讓青年回流，在石門安家立業。

新北市政府農業局及石門區農會，除了在生產上輔導鄭庚和及石門農友申請有機補助，也協助規劃有機農場體驗遊程，期望未來能透過民眾親自體驗來推廣有機理念，讓有機更落實在市民的生活之中。目前「大傻瓜農園」主要生產有機花椰菜、蘿蔓及俗稱大陸妹的福山萵苣，絕對是健康的首選！

新北市府鼓勵青年及農友加入有機農產業，可向農會提出申請租地、驗證、有機肥料、機械以及溫室設施等補助，減輕農友負擔。欲購買有機蔬菜，詳洽大傻瓜農園鄭庚和，電話：0910-237-490或 02-2638-2918；石門區農會，電話：02-2638-1005。