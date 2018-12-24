外部環境4個嚴峻挑戰！大陸前副財長朱光耀：美國製造、英國脫歐

▲大陸前財政部副部長朱光耀的演講主題回應中央經濟工作會議，圖為朱光耀任內拍攝。（圖／翻攝自中國國務院官網）

大陸中心／綜合報導

大陸中央經濟工作會議日前在北京召開，會中點出「中國經濟外部環境面臨複雜嚴峻的挑戰」。大陸財政部前副部長朱光耀昨（23）演講解讀，所謂「挑戰」有4個不確定性，來自全球供應鏈整體佈局、全球貿易規則、英國脫歐、美聯準會利率政策走勢。

綜合陸媒報導，第二十屆北大光華新年論壇於23日在北京舉行，主題為「美好中國：敢當與前行」，演講者包括朱光耀在內有16人。朱光耀在演講中指出「全球供應鏈整體佈局」面臨相當程度的不確定性，川普高舉的「美國優先」大旗，單方面要求美國製造業回歸，將對供應鏈產生影響。

朱光耀表示，世界各國因經濟全球化，產業鏈、價值鏈、供應鏈形成了一種有機的、有序的聯動，美國作為全球第一大經濟體，提出的這種過度主觀的政策，對現有全球供應鏈佈局的穩定性產生衝擊，主要表現在跨國公司、企業家的信心、投資意向和預期受到影響。

▲大陸前財政部副部長朱光耀出席北大光華新年論壇，圖為朱光耀任內拍攝。（圖／翻攝自中國國務院官網）

第二個是全球規則的不確定性，朱光耀說，WTO的指導原則多年來都秉著公平、透明、包容、反歧視性的多邊貿易規則，且以此作為全球貿易爭端的基礎，具有不可替代的重要作用，現在因為美方阻撓WTO法官的增補和連任，使仲裁機制面臨停擺，即便中國和歐盟主要針對這個問題建立了WTO聯合工作組，要實際推動也有很大困難。

朱光耀指出，第三個是英國「脫歐」的不確定性。他指出，脫歐對英國經濟在一定時間內都會產生負面影響，更會波及歐盟與整個世界局勢。除了英國脫歐，歐盟內部還面臨著包刮義大利債務問題等的其他問題。中方希望一個穩定強大的歐洲，也期待著歐盟和英國談判能夠達成最終的協議，因為這符合英國的利益、符合歐洲的利益，也符合世界的利益。

第四個是美國聯邦儲備銀行利率政策的不確定性。美聯儲的貨幣政策影響的是全世界，特別是新興市場國家的資本外流和貨幣穩定。