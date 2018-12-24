兆豐回饋客戶　JJ演唱會門票大方抽

▲兆豐回饋更新基本資料客戶，抽JJ演唱會門票。(圖／兆豐銀行提供)



消費中心／台北報導



完成更新基本資料，抽演唱會雙人門票



「亞洲唱作天王」林俊傑JJ演唱會門票一票難求，兆豐銀行為了感謝客戶配合進行更新基本資料，特舉辦「兆豐客戶更新基本資料，抽JJ門票」活動回饋客戶！只要７月底前開戶的兆豐銀行本國自然人客戶，上網或寄回通知書完成更新基本資料，都可以有抽獎資格。如果家裡祖孫三代6人都是兆豐客戶，全家都完成更新基本資料，就有６次抽獎機會唷！



兆豐銀行配合主管機關要求，提升銀行洗錢防制的KYC執行效能，自今年８月起，即全面請客戶更新基本資料，包含：開戶目的、服務單位、服務單位行業別、職稱、個人年收入、預期每月平均交易金額，共6個項目。兆豐銀行力拼年底前完成全行客戶的基本資料更新，為感謝客戶這段期間的全力配合，因此，特別舉辦「兆豐客戶更新基本資料，抽JJ門票」活動，提供60張JJ演唱會門票，來讓有更新資料的客戶抽獎，讓客戶多一份意外的驚喜。



只要是107/7/31(含)之前於兆豐銀行開戶的本國自然人客戶，在107/12/31前透過兆豐銀行官方網站雲端櫃台、網路銀行、傳真回函、e-mail回函、紙本回函或分行臨櫃等方式完成「一般基本資料更新」作業，即可獲得抽獎資格。預計將108/1/7抽出30名幸運的中獎客戶，每名可獲得每張價值NT$4,600元的「JJ林俊傑《聖所世界巡迴演唱會-台北站》」門票２張，詳細活動內容請上兆豐銀行官網查詢。還沒更新基本資料的客戶，趕緊加快腳步上網更新，一起抽JJ演唱會門票吧！親朋好友也是兆豐客戶的話，更要快點通知他們，更新越多筆資料，中獎機率越大！



「亞洲唱作天王」林俊傑（JJ）明年2/16、2/17在台北小巨蛋舉行「聖所世界巡迴演唱會」，2場演唱會門票開賣後的短短2分半內秒殺，可謂一票難求！兆豐銀行讓客戶有更多可以取得JJ門票的機會，除了前述更新資料的兆豐客戶可以抽門票之外，兆豐卡友也可享優先購票權，也推出刷卡滿額抽門票的福利，107/12/14至108/1/15只要持兆豐信用卡刷滿5,888元，就可獲得一次「JJ演唱會雙人門票」抽獎機會，刷越多中獎機會越高。想要提高中獎機會，更新客戶基本資料及刷兆豐信用卡，一樣也不能少！

立即更新基本資料，抽ＪＪ演唱會門票: https://ebank.megabank.com.tw/global2/as/as02/PAS2010.faces

