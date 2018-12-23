決心剷除黃牛票！　5000人贊成提案「學日本重罰」

▲網友提案重罰黃牛票商。（圖／翻攝自公共政策參與平台）



生活中心／綜合報導

歌手林俊傑明年2月就要在小巨蛋開唱，門票才開賣沒幾秒就直接搶光，但其中變成「黃牛票」的就有好幾百張。因此，有網友在公共政策參與平台提案「禁止娛樂型票券加價轉賣」，目前已超過5000人附議門檻，政府必須在明年2月23日前做出回應。

提案內容提到，現在是網路普及的時代，民眾如果要購買票券比以往更加方便容易，但同時也導致黃牛猖獗。雖然現行社維法第64條第2款規定，非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉賣圖利者，可處3日以下拘役或新台幣18000元以下罰鍰，但對於由樂票券的定義仍相當模糊。

▲先前周杰倫的黃牛票竟炒至3萬多元。（圖／記者翁嫆琄翻攝）



所以有網友提案，希望能獨立增加娛樂型票券項目，並加重罰則，且提供網路檢舉的管道。還建議說，可以仿效日本近日剛通過的「不當票券轉賣」，只要沒經過主辦方同意，擅自用高於定價的價格轉賣票券，就可處1年以下或日幣100萬元（約台幣27萬元）的罰鍰。

由於年末是韓國演唱會的旺季，許多偶像的演出都是一票難求，部落客「太咪」就分享一項妙招，只要多花400塊2秒就能成功搶到票，杜絕黃牛票商。

秘訣就是購買「電腦小程式」，賣家會教使用方法，只要輸入想要的票種與張數，門票一開賣系統它就會自己啟動，直接抓取預設的席次，還會幫忙完成整個購買步驟，直接跳到結帳頁面。