捷絲旅跨國聖誕公益活動　台、泰偏鄉學童湯圍歡頌愛

▲捷絲旅（Just Sleep）連續5年舉辦跨國聖誕公益活動，27位小天使23日齊聚礁溪湯圍溝公園唱頌，以最純真的歌聲，與民眾分享愛與祝福。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

純真、童趣的聖誕歌聲，響徹礁溪湯圍溝公園！捷絲旅（Just Sleep）連續5年舉辦跨國聖誕公益活動，2018年以「愛在耶誕、天使在唱歌」為主題，邀請宜蘭、台北及泰國偏鄉學童、歡唱國語、臺語及泰文聖誕歌曲，再由迪士尼音樂師黃康寧編曲，完成獨一無二的祝福樂曲，27位小天使23日齊聚礁溪湯圍溝公園唱頌，以最純真的歌聲、與民眾分享愛與祝福。

捷絲旅表示，2018年在交通部觀光局駐外辦事處及酷鳥航空的熱情響應下，8名泰國Baannokkamin Foundation學童獲贊助來臺旅行，並於22日與宜蘭縣永樂國小、台灣關愛之家協會學童一同入住捷絲旅礁溪館、享用聖誕大餐，提前歡度聖誕佳節。

為與更多人分享溫暖，迪士尼音樂師黃康寧特將學童唱頌3種語言版本的聖誕歌聲進行編製，充滿歡樂、祝福的樂曲，將作成限定版數位音樂卡，於平安夜發送予捷絲旅礁溪館、台北西門館、台北林森館及臺大尊賢館房客，傳遞真摯的祝福。

「大風呼呼吹，誰人開車過，聖誕老阿伯，禮物徘一大袋…。」來自台北、宜蘭及泰國的學童，23日現身礁溪湯圍溝公園，搭配編製後的樂曲旋律，向眾人唱出純真、無邪的聖誕歌曲，對於首次聽到泰文版的聖誕歌曲，現場不少民眾直呼特別，在學童歡樂的歌聲中，為熱鬧的觀光景點增添過節氛圍。

捷絲旅台灣區總經理陳惠芳表示，捷絲旅秉持回饋社會的精神，5年前啟動聖誕公益計畫，陸續邀請海內外的偏鄉學童與會，館內每年都會規畫不同的主題，帶領學童歡度佳節，5年來愛心足跡遍布台北、高雄、花蓮、宜蘭等縣市，期盼藉由品牌串連的力量，未來持續為弱勢或偏鄉學童營造難忘的聖誕回憶