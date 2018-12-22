　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

女搭UBER遭司機親吻掐脖脫褲　司機拿行車記錄器提誣告

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲女搭UBER遭司機親吻掐脖脫褲，UBER：抱歉，造成你的不悅。（圖／翻攝自爆料公社）
▲1名女子在22日凌晨疑似遭到UBER司機性騷，目前警方已經展開調查。（圖／翻攝自爆料公社）

突發中心／台北報導

北市1名女子在22日晚間搭乘UBER從大安區忠孝東路四段前往中和，不料上車20分鐘後，車子突然停下，司機就打開後座親臉，甚至用手掐住脖子，最後竟還想解開褲子被女子以腳踢向鼻樑制止，據悉目前被害女子已經驗傷，正在派出所製作筆錄。

1名年約20多歲的女子美美（化名）22日凌晨3點時許要從北市大安區忠孝東路四段前往中和區，不料在上車後20分鐘後座的門突然打開，司機竟朝美美的臉部親吻，要躲開時還被掐住脖子。

結果該名司機竟還準備將美美褲子的拉鍊拉開脫褲，直到美美踹向鼻樑後，才關上車門坐上駕駛座，這時司機卻朝美美咆哮「我們去三重」，在快速道路上的時候美美先是向女性友人求救，接著就告訴司機：「我要回中和，不然跳車」。

▼美美的友人協助PO出驗傷單以及司機資訊。（圖／翻攝自爆料公社）
▲女搭UBER遭司機親吻掐脖脫褲，UBER：抱歉，造成你的不悅。（圖／翻攝自爆料公社）

司機先是說：「你朋友不是在三重嗎」，後來才倖然地朝中和前進，美美抵達中和下車後褲子還差點掉下來，返家後隨即向UBER反應，不過UBER當時卻說：「很抱歉，造成你的不愉悅」。

稍早美美在友人的陪同下前往中和分局報案，目前已經做完筆錄，將由北市大安分局後續偵辦；不過，據了解，被指控的司機同樣在下午時，也拿著行車記錄器前往林口分局提誣告備案，後續案件則都將交由大安分局偵辦。

對此UBER回應，「針對乘客描述的這個事件，我們非常關切。我們了解警方已接獲報案，也正與租賃車業合作夥伴密切合作，全力配合警方進行調查。在調查期間，該駕駛已先暫時停權使用平台」。

ET快訊
楊冪劉愷威5年婚變爆15次　飛香港見小糯米0互動被抓包

關鍵字：uber,性騷,,親吻

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／好萊塢巨星將訪高雄　答案揭曉「終結者」來了　　

台中女監受刑人上吊身亡！1hr才被發現　獄方：以為她在看風景

驚悚畫面曝！「18歲賓士男」害他斷腿慘死　警：3天前才勸勿開快車

國小女童哭「很噁心，不想回家」　揭姑丈性侵5年：前一天也...

101美食街起火燃燒20平方公尺　疑排煙管釀禍疏散5307人

桃園鋼鐵廠轟天氣爆！住戶玻璃震碎　路過民挫翻：我以為要死了！

新竹老翁離奇陳屍血泊！大黃狗撲倒砸破茶壺…「碎片插頸」噴血10m慘死

18歲高職生飆車！時速破百「撞飛同學舅」斷腿慘死　鄰居爆：他很愛飆

影／大和盃磯釣首次預賽制　選手齊聚基隆嶼「以竿會友」爭高下

快訊／101美食街冒煙　消防局派遣24輛車56人前往搶救

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

林孟辰x施語庭自創《GREEN》　林宥嘉：我今天最喜歡的一首歌

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

許淨淳《碎吧,睡吧》唱哭林宥嘉　徐佳瑩讚：只有妳唱會這麼好聽

房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

101美食街起火燃燒20平方公尺　疑排煙管釀禍疏散5307人

桃園鋼鐵廠轟天氣爆！住戶玻璃震碎　路過民挫翻：我以為要死了！

新竹老翁離奇陳屍血泊！大黃狗撲倒砸破茶壺…「碎片插頸」噴血10m慘死

18歲高職生飆車！時速破百「撞飛同學舅」斷腿慘死　鄰居爆：他很愛飆

影／大和盃磯釣首次預賽制　選手齊聚基隆嶼「以竿會友」爭高下

快訊／101美食街冒煙　消防局派遣24輛車56人前往搶救

影／逆向爺爺遭通報失蹤　「爺奶風火輪」飆到內灣被找到　

涉案40件遭判11年！受刑人死角「單腳屈膝」上吊　台中女監回應了

逃兵4個月照顧「小老婆」　草莓男換來3個月徒刑

影／裝潢工躲酒測大迴轉猛丟白粉　警徵用《ETtoday新聞雲》記者車狂追

導演臉書滑到他「千句台詞過目不忘」　40min舌戰驚人

大專足聯／5分鐘趕2球逆轉勝台大　高醫大終拿下一場拼保級

變色唇蜜裡面有愛心亮片！閃閃發亮超夢幻

KBS藝能大賞／男男CP得獎！真的親下去了　台下觀眾全看傻

涓豆腐大直ATT店12/23開幕　首創「求婚無敵桌」

日職／廖任磊加強直球品質　目標均速飆破150

運動bra太辣..林俊傑一上台披上！莫文蔚：別的男嘉賓都要我脫

微信大改版　網一片哀嚎：超後悔「答應我千萬別更新」

年終好可怕！大陸上市公司賣波音787、《愚公移山》補虧損

悍將球星與U18之星溫馨吃湯圓　沈鈺傑驚喜遇15歲粉絲

社會熱門新聞

偷拍空姊床戰　警察男友爽劈4女

女監受刑人上吊身亡　獄方：以為..

蠢爆！　花8千萬剷石虎家變公園

快訊／高市民政局長爆遭搜索　檢..

驚悚畫面曝光　「18歲賓士男」..

即／101美食街冒煙　警消56..

愛狗興奮撲倒翁　刺破頸動脈噴血

人妻嘿咻小王104次　14個月..

18歲高職生飆車　竟撞死同學舅..

航特部上校軍法官波津加山失蹤　..

健身教練帶女學員回家被抓包　惱..

女搭UBER遭親臉脫褲　司機提..

賓士妹對罵男騎士　 網掀4輪P..

韓國瑜招商磁吸　黃偉哲壓力不小

更多熱門

相關新聞

Uber勝訴！公總不得勒令停業　小黃怒嗆

Uber初進軍台灣，因採用白牌車違規載客，遭公路總局開罰233件、總計逾3000萬元及勒令停業，而在Uber提起訴訟抗罰後，因公總無管轄權，應由北市開罰理由，法院判Uber勝訴。聽聞此事，台北市汽車駕駛員職業工會今諷刺表示「難道警政署就不能抓台北的小偷嗎」，直批法院判決太離譜，荒謬至極。

不能罰Uber3千萬、勒令停業　公總：持續上訴

前美國車神阿姆斯壯靠Uber救全家

Uber自駕車回歸　時速只有40公里

把拔一直親！萌寶皺眉泛淚超委屈

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

交換禮物..周杰倫爽收「999.89萬藍寶堅尼」

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！

小玉、笑笑解答7天前「開始交往原因」

夜店辣妹「制服搖」瘋傳　大神開門卻嚇傻

公公去世出殯！2媳婦身亡一同下葬

蔡依林大談肉體慾望：想跟他去房間

這22款App藏有後門　會無限點擊廣告直到手機沒電

冬至5大不可犯「禁忌、習俗」曝光

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

死侍氣炸⋯遭金鋼狼惡整！網笑爆

偷拍空姊床戰　警察男友爽劈4女

熬了9年買房　先生卻倒了：12年還沒醒

好萊塢大咖巨星　阿諾明年三月訪高雄初步定案

阿嬤與亡夫講秘密！孫感傷偷聽秒笑翻

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

更多

最夯影音

更多

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面