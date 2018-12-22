女搭UBER遭司機親吻掐脖脫褲　司機拿行車記錄器提誣告



▲1名女子在22日凌晨疑似遭到UBER司機性騷，目前警方已經展開調查。（圖／翻攝自爆料公社）

突發中心／台北報導

北市1名女子在22日晚間搭乘UBER從大安區忠孝東路四段前往中和，不料上車20分鐘後，車子突然停下，司機就打開後座親臉，甚至用手掐住脖子，最後竟還想解開褲子被女子以腳踢向鼻樑制止，據悉目前被害女子已經驗傷，正在派出所製作筆錄。

1名年約20多歲的女子美美（化名）22日凌晨3點時許要從北市大安區忠孝東路四段前往中和區，不料在上車後20分鐘後座的門突然打開，司機竟朝美美的臉部親吻，要躲開時還被掐住脖子。

結果該名司機竟還準備將美美褲子的拉鍊拉開脫褲，直到美美踹向鼻樑後，才關上車門坐上駕駛座，這時司機卻朝美美咆哮「我們去三重」，在快速道路上的時候美美先是向女性友人求救，接著就告訴司機：「我要回中和，不然跳車」。

▼美美的友人協助PO出驗傷單以及司機資訊。（圖／翻攝自爆料公社）



司機先是說：「你朋友不是在三重嗎」，後來才倖然地朝中和前進，美美抵達中和下車後褲子還差點掉下來，返家後隨即向UBER反應，不過UBER當時卻說：「很抱歉，造成你的不愉悅」。

稍早美美在友人的陪同下前往中和分局報案，目前已經做完筆錄，將由北市大安分局後續偵辦；不過，據了解，被指控的司機同樣在下午時，也拿著行車記錄器前往林口分局提誣告備案，後續案件則都將交由大安分局偵辦。

對此UBER回應，「針對乘客描述的這個事件，我們非常關切。我們了解警方已接獲報案，也正與租賃車業合作夥伴密切合作，全力配合警方進行調查。在調查期間，該駕駛已先暫時停權使用平台」。