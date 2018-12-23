嗨翻啦！3歲萌弟模仿「登美丘大媽舞」　超彈跳舞步～媽笑得每叮每當

記者張嘉晏／綜合報導

萌翻了！日本一位3歲萌弟在家模仿去年爆紅的「登美丘大媽舞」，認真又有活力的魔性舞步，加上癡情演唱的戲精表情，成功吸引了大批粉絲。影片被po上Twitter後，至今已吸引700萬以上人次觀看，網友都因此陷入小弟弟的舞台魅力中。

這支超紅舞蹈是日本「登美丘高中熱舞社」的成員們所創，她們頂著半屏山髮型，化著誇張的濃眉眼妝與鼻影，身穿五顏六色大墊肩外套，神似《少林足球》裡的「阿梅」，重新詮釋荻野目洋子在1985年的作品《Dancing Hero》歌曲，魔性的風格也吸引不少日韓明星爭相模仿。

影片中這位身穿米奇居家套裝的萌孩年僅3歲，唱歌的口氣卻十分老練癡情，扭屁股、抖腿等誇張動作都非常到位，還會顧及左右兩旁觀眾，舞台魅力超強。其他網友也注意到幕後媽媽的笑聲，她不但被兒子搞笑的表演逗到唱不下去，還時不時笑到嗆到、發出一長串「哈哈哈哈」的魔性笑聲，也成為影片亮點之一。

這支影片在Twiiter上就超過700萬人次觀看，網友看完表示太紓壓，敲碗跪求弟弟以後一定要出道，「好想看現場live喔哈哈哈」、「看十次笑十次」、「媽媽的笑聲好經典」、「可以出道了~都在拍子上」、「與生俱來的諧星細胞」、「都不會被線絆倒，超厲害的」、「太有才華了」。

►把柴柴帶回家，領免費Line貼圖

▼原版MV取自YouTube，如遭刪除請見諒。