富邦壽首推電子化授權保險費扣款　線上申請從8天縮短到0天！

▲富邦人壽首創網銀「電子化授權保險費扣款服務」，提供客戶更貼心的服務體驗。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

富邦人壽今（21）日攜手台北富邦銀行，近期領先業界推出「電子化授權保費扣款服務」，提供保戶免留存印鑑簽章，全年24小時，只要動動手指就可以線上快速完成保險費約定扣款的服務。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，隨著數位金融、保險科技不斷創新，富邦人壽除了持續提升業務人員的「數位力」、強化服務效率，更針對客戶投保歷程的各階段進行作業效能優化，以確保保戶權益獲得更完善的保障。

國內數位帳戶近年來出現爆發性成長，2019年底已突破300萬戶，將帶動民眾以數位存款帳戶來約定保險費扣繳的需求，但現行保戶如果想以數位存款帳戶約定保險費扣繳，必須先到銀行留存印鑑簽章，並填寫授權書將印鑑章樣式或簽名樣式送交保險公司受理後，再送交銀行核對印鑑始能完成授權程序，整個申請過程的往返非常耗時、繁複，約要2至8個工作天，加上如保戶不小心蓋錯印鑑章，整個申請流程就要重來，缺乏效率且相當不便。

觀察到此客戶體驗斷點，富邦人壽啟動服務優化專案，攜手台北富邦銀行，領先同業首創網銀「電子化授權保險費扣款服務」，讓保戶免留存印鑑簽章，24小時隨時隨地，透過簡易線上申請機制，即可輕鬆完成保險費約定扣款的服務申請。

不論是一般存款帳戶或數位存款帳戶，若富邦人壽的保戶已有台北富邦銀行的網銀帳號密碼，即可選擇「電子化授權保險費扣款服務」線上約定以台北富邦銀行的存款帳戶扣繳個險保險費。

換句話說，保戶只要動動手指掃描QR Code或點選簡訊的連結網址，輸入台北富邦銀行的網銀帳密認證後，就能即時完成富邦人壽保險費扣款約定，這項創新服務功能，讓傳統等待銀行核對印鑑約需2至8天，大幅降為「0天」。