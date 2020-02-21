　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

富邦壽首推電子化授權保險費扣款　線上申請從8天縮短到0天！

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 富邦人壽。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲富邦人壽首創網銀「電子化授權保險費扣款服務」，提供客戶更貼心的服務體驗。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

富邦人壽今（21）日攜手台北富邦銀行，近期領先業界推出「電子化授權保費扣款服務」，提供保戶免留存印鑑簽章，全年24小時，只要動動手指就可以線上快速完成保險費約定扣款的服務。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，隨著數位金融、保險科技不斷創新，富邦人壽除了持續提升業務人員的「數位力」、強化服務效率，更針對客戶投保歷程的各階段進行作業效能優化，以確保保戶權益獲得更完善的保障。

國內數位帳戶近年來出現爆發性成長，2019年底已突破300萬戶，將帶動民眾以數位存款帳戶來約定保險費扣繳的需求，但現行保戶如果想以數位存款帳戶約定保險費扣繳，必須先到銀行留存印鑑簽章，並填寫授權書將印鑑章樣式或簽名樣式送交保險公司受理後，再送交銀行核對印鑑始能完成授權程序，整個申請過程的往返非常耗時、繁複，約要2至8個工作天，加上如保戶不小心蓋錯印鑑章，整個申請流程就要重來，缺乏效率且相當不便。

觀察到此客戶體驗斷點，富邦人壽啟動服務優化專案，攜手台北富邦銀行，領先同業首創網銀「電子化授權保險費扣款服務」，讓保戶免留存印鑑簽章，24小時隨時隨地，透過簡易線上申請機制，即可輕鬆完成保險費約定扣款的服務申請。

不論是一般存款帳戶或數位存款帳戶，若富邦人壽的保戶已有台北富邦銀行的網銀帳號密碼，即可選擇「電子化授權保險費扣款服務」線上約定以台北富邦銀行的存款帳戶扣繳個險保險費。

換句話說，保戶只要動動手指掃描QR Code或點選簡訊的連結網址，輸入台北富邦銀行的網銀帳密認證後，就能即時完成富邦人壽保險費扣款約定，這項創新服務功能，讓傳統等待銀行核對印鑑約需2至8天，大幅降為「0天」。

ET快訊
第24例北部女群聚關連圖曝光！小女兒同住、外孫女曾探病5分鐘
第24例的外孫女、小女兒確診！「家庭群聚」密切接觸者391人
新冠肺炎再添2例！24例北部女外孫女、小女兒確診
首例死亡白牌司機妹妹食品工廠停工　59員工自主隔離14天
官方證實！四川出現新冠肺炎「二次感染」　治癒回家10天再發病
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

富邦壽首推電子化授權保險費扣款　線上申請從8天縮短到0天！

疫情延燒保險怎麼買？　「終身醫療＋二合一實支實付」有保就有賠

南山董事尹衍樑記兒大過　顧立雄：總經理要跟他say no！

貢獻台灣保險業15年！安聯人壽總經理林順才得「傑出企業領導人」首獎　獲總統接見

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

藥師生病累垮拒絕進貨口罩　嘆：取消健保資格就取消吧

澳門學生居家檢疫「2天偷跑8次」　遭舉報狂否認：追蹤系統出問題

富邦壽首推電子化授權保險費扣款　線上申請從8天縮短到0天！

疫情延燒保險怎麼買？　「終身醫療＋二合一實支實付」有保就有賠

南山董事尹衍樑記兒大過　顧立雄：總經理要跟他say no！

貢獻台灣保險業15年！安聯人壽總經理林順才得「傑出企業領導人」首獎　獲總統接見

提升優質服務品質！屏警交通隊志工成長教育訓練　收穫滿滿

防疫更周全！　彰化設窗口協助台商子女隨班附讀

越南防疫水準超高？　網：SARS時也是第一個解除旅遊限制

肺炎疫情還沒退燒　民眾看重食材「養生黑蒜頭」也搶翻天

發現白牌運將染疫通報被網友攻擊　醫師蔡文瑞淡然說：大家都在同一艘船

邱顯智爆處理首例確診死亡遺體未告知殯葬人員　陳時中回應了

他暗戀火辣女神...被四海幫逼幫還5萬賭債　還慘遭「綑綁套頭」兇殘凌虐

台灣蛇類超怕人！比你還膽小　動物園教「2原則」保持最美距離

疫情直襲信義區！百貨業績狂掉…他憂：房價要跌了嗎？　網點出關鍵

鑽石公主包機回台　謝長廷秀魔術師陳日昇合照：終於鬆一口氣

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

保險熱門新聞

疫情延燒保險怎麼買？2險種有保就有賠

南山董事尹衍樑記兒大過　顧立雄：總經理要跟他say no！

安聯人壽總經理林順才得「傑出企業領導人」首獎　獲總統接見

尹衍樑因南山人壽業績第3　親自「記兒子大過」

尹衍樑罰兒惹怒金管會　南山人壽已撤下公文

強制車險電子化　驗車用手機可出示保險證

一張表懂車禍調解官要看的單據

快訊／保德信人壽驚傳準備轉手！

一張表搞懂失能險與長照險！　挑選時必留意2大關鍵

獨家／南山人壽業務員薪資遭亂扣3萬2！

新安東京海上產險宣布：所有旅綜險仍可投保

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

新安東京海上產險宣布：健康險理賠從優升等

5月上路！車禍受傷理賠定義更明確

更多熱門

相關新聞

疫情延燒保險怎麼買？2險種有保就有賠

疫情延燒保險怎麼買？2險種有保就有賠

新冠肺炎（COVlD-19）疫情擴散全球，截至19日，台灣已有24名確診個案。元大人壽提醒，民眾在疫情期間，除了應留意飲食安全、勤洗手、注意呼吸道衛生、減少到空氣不流通或人流密集的公眾場合，也可透過醫療險保障，保費平均每天65元、不到一個便當錢，就可為自己打造無形的防護網。

南山董事尹衍樑記兒大過　顧立雄：總經理要跟他say no！

南山董事尹衍樑記兒大過　顧立雄：總經理要跟他say no！

新安東京海上產險宣布：健康險理賠從優升等

新安東京海上產險宣布：健康險理賠從優升等

尹衍樑罰兒惹怒金管會　南山人壽已撤下公文

尹衍樑罰兒惹怒金管會　南山人壽已撤下公文

開發金3月前百分百併購中壽要延期

開發金3月前百分百併購中壽要延期

關鍵字：

富邦人壽北富銀保險數位帳戶扣款網銀保單陳俊伴存款

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真昏迷14天傳好消息！劉媽媽曝「病情最新現況」

劉真等換心！辛龍焦急求做「心臟移植手術」

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

大S「齊耳激短新髮型」網全嚇傻！

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

劉真已用葉克膜14天！若一直沒好轉「恐面臨心臟移植」

劉真「不知未來會怎樣」！

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

90公斤保母壓男嬰致死　父母痛批：根本是殺人

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

口罩販賣機來了！1人可免費領2片

「日常小動作」超容易惹病毒上身！醫警告：附著機率大增

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面