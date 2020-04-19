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每年固定捐數十萬元回饋社會！三商美邦人壽處經理推動公益助弱勢

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▲三商美邦人壽處經理龍文平（中）接受創世基金會台南分院副組長杜仁中（左）頒發感謝旗。（圖／三商美邦人壽提供）

▲三商美邦人壽處經理龍文平（中）接受創世基金會台南分院副組長杜仁中（左）頒發感謝旗。（圖／三商美邦人壽提供）

財經中心／台北報導

自中國來台29年，三商美邦人壽處經理龍文平回顧「在學到就業」的過程，對於台灣這塊土地有許多情感，從一開始的不適應，飽受不公平的對待，到現在已經成為正港的台灣人。一路的跌跌撞撞，感觸良多，讓他對於需要幫助的人產生同理心，每月捐助500元至1000元給孤兒院，如今每年也固定捐款給創世基金會、熱愛生命文教基金會、華山基金會等機構數10萬元。

龍文平時常鼓勵同仁存好心、做好事，並且固定邀請創世基金會、熱愛生命文教基金會赴辦公室募款，同仁反應踴躍，慷慨解囊，共同幫助社會中弱勢的朋友們。2019年，他帶著夥伴們赴創世基金會台南分院進行院友服務，同仁們有的唱歌、有的讀報、也有的陪伴院友聊天，帶給院友不一樣的一天。

他分享，許多院友年紀相當年輕，卻因為車禍導致終身行動不便，對於無常的風險有更深的感受，因此，讓他更加珍惜現在擁有，趁自己還能走動時，做志工服務社會。

此外，龍文平也回饋自己的母校「亞洲餐旅學校」，每年提供畢業生每班前10名獎助學金，每人1000元，鼓勵年輕學子。他說，「在這塊土地萌芽，就應該有所回饋！」從他身上可看出對公益的熱情，也看得出對同仁的用心，不斷地把好的理念帶進單位。

龍文平帶著同仁們淨灘、資源回收站服務、推動捐血活動等，到同仁們自主投入到幼稚園、廟宇及醫院志工的行列，就連此次新冠肺炎疫情時期，同仁們仍勇於到醫院擔任義工，細心的為進出醫院的病患及家屬服務。龍文平正在用他的方式，一點一滴的回饋這塊土地，推動公益，發揮他的影響力。

 
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