好窩心的耶誕許願　「小一學生」要電鍋煮飯給家人吃

▲蘭城晶英酒店舉辦歲末年終聖誕公益活動，圓滿幫助弱勢家庭小朋友實現願望。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

耶誕禮物是小朋友人人喜愛，有弱勢家庭小朋友要的竟是「電鍋」禮物，因為要煮飯給家人吃！也有人要要送媽媽一張禮券，讓媽媽買生活用品。宜蘭蘭城晶英酒店21日舉辦的「傳遞幸福．閃耀晶夜」聖誕公益活動，已連續10年為弱勢孩童圓夢，而小朋友們年紀雖小卻如此貼心、懂事，讓活動愛心蔓延幸福滿溢。

蘭城晶英酒店表示，連續10年舉辦歲末年終聖誕公益活動，延續「傳遞幸福．閃耀晶夜」主題，幫助來自宜蘭家扶中心、失親兒福利基金會、幸夫愛兒園以及蘇澳芥菜種靈糧堂等機構的弱勢孩童實現聖誕心願。

「我是小筑，國小一年級，跟阿公阿嬤住，我會切菜、煮飯，因為阿嬷生病了行動不方便，我想要一個小電鍋當耶誕節禮物，才能煮飯給家人吃」；「我是淳淳，我想要送媽媽一把雨傘，還有一顆高一點的枕頭給爸爸，因為爸爸每次工作回來都很累、睡覺的時候都很不舒服，謝謝叔叔阿姨！」當稚嫩的聲音讀出自己心願卡的內容時，讓許多人心裡不禁有點酸酸的卻又感動無比。

而蘭城晶英酒店與新月教育基金會已累積實現共3千36份心願， 從孩童書寫的卡片中，字裡行間令人疼惜，也吸引許多民眾在聖誕樹前佇足，希望為孩童盡一分心力。而21日的活動，除了開放現場民眾認領以外，也首度開放網路認領管道，將350個心願上傳至蘭城晶英酒店臉書粉絲團相簿，立即引來廣大粉絲迴響，短短48小時即認領完畢，其中鈺緯科技公司主動與團隊聯絡，希望動員全體員工一起做愛心；還有香港的粉絲熱烈支持，遠從海外寄送禮物為孩子圓夢。

蘭城晶英酒店說，圓夢公益活動串連起各地民眾的愛心，也特別安排該酒店「芬朵奇堡」的吉祥物現身與小朋友互動、給予祝福，並邀請小朋友們一同提前享用豐盛的聖誕大餐。