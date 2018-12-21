2煞埋伏雲林高鐵站　麥寮鄉長遭球棒和高爾夫球桿痛扁倒地受傷

▲麥寮鄉長下午在高鐵站等車，被2名男子持持球棒和高爾夫球桿圍毆，腿部嚴重受傷，立委蘇治芬第一時間到院探視。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／雲林報導

雲林縣麥寮鄉長許忠富21日傍晚從台北搭高鐵回到雲林，等候司機前來搭載時，遭2名男子持球棒和高爾夫球桿圍毆身體和腿部，不支倒地，所幸一旁有友人及時將他送往虎尾台大醫院急救，腿部嚴重受挫，雲林縣警局盡速成立專案小組緝凶。

麥寮鄉長許忠富21日到台北接受民視專訪，暢談四年鄉政推動成果，以及換跑道參選下屆立委的決心，下午4時許搭高鐵返回雲林，在抵達高鐵站後，走出大門巧遇幾位碩士班同學，就在站前候車區，相談甚歡之餘，等候司機來載他回麥寮。

就在此時，身旁一輛黑色賓士車緩緩靠近，看得見車上有4人，從車上下來2人持球棒及高爾夫球桿，就朝著許忠富身體及頭部猛打，許忠富壯碩的體格一下子被打趴在地，當時現場有許多人目睹暴力經過，許的同學更大聲驚叫，直斥「無法無天，公然施暴」。

立委蘇治芬下午舉辦座談會，聽到許據報趕往醫院探望，並嚴厲譴責暴力，許忠富對自己如何會遭受攻擊，也感不解，他說，最近只忙著跑行程及卸任交接，並未與人結怨，怎會有人如此大膽，大白天在公眾場合襲擊他，是否跟選舉恩怨有關，正等待警方進一步釐清真相。