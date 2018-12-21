拾荒老人22年前撿棄嬰咬牙養大！「想看她出嫁再死」惹哭萬人

▲老翁辛苦撫養遭拋棄的女嬰22年。（圖／翻攝自秒拍／@兩性教科室，下同）



大陸中心／綜合報導

微博上最近有一段讓上萬網友感動鼻酸的影片，一名拾荒老人22年前在天橋下發現一個紙箱，裡面裝的竟然是剛出生的女嬰，連臍帶都還掛在肚子上，當下他不顧自己生活困苦，堅持要拯救這孩子。如今女嬰已經長大成人，而自己成為白髮蒼蒼的老人，老翁仍感性的說，自己最大的願望是「死前能看到她結婚。」

據陸媒報導，這名年邁的拾荒老人回憶22年前的情景，他說，當時這名剛出世的嬰兒孤伶伶地躺在荒郊野外，「我把孩子抱上手，捨不得撒手，怎麼辦呢？」儘管自己家中還有3個沒有媽媽的侄子要養，且經濟狀況非常不穩定，但他仍咬緊牙根，每天省吃儉用，用牛奶、白糖、雞蛋及香油，一點一滴的把女嬰給拉拔大，甚至供她去學校念書。

▲老翁說從來不後悔自己撫養了當年的小女嬰。

日子雖然過得非常辛苦，老翁仍笑笑的說「一輩子沒過過舒坦日子，但不後悔。」這句話讓大批網友都忍不住眼眶泛紅，被他無私的愛給打動，他還淡淡的說，寧願自己咬牙硬撐，也不能讓小孩吃苦。如今當年遭丟棄的小女嬰已長大成人，22歲的她努力認真念書，在學校成績非常優異，常常領取獎學金，讓辛苦栽培他的老翁相當引以為傲。老翁表示，她從小到大都非常乖巧，只有一次疑似偷了他錢包裡的100元被他打了。

對於被問到如果女兒未來想要尋找自己的親生父母，老翁突然低下頭沈默了好一會兒才緩緩說道「我不會阻止她，全看她怎麼決定」，眼眶泛淚難掩落寞不捨之情。老翁說，多年來他都將她視如己出，自己不求什麼回報，只希望在生命走到盡頭前，可以看到女兒嫁給好人家，看到自己孩子有人照顧，他也就了無遺憾了。