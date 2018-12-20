港台航班供「豬肉飛機餐」引恐慌　國泰航空聲明：非來自疫區

▲飛機餐示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

大陸非洲豬瘟疫情持續擴大，立委蕭美琴在立法院交通委員會中指出，有網友搭乘國泰航空香港飛台灣的航班，但機上飛機餐竟只有供豬排飯選項，擔憂恐成防疫漏洞。對此，國泰航空發出聲明回應，採用的豬肉及豬肉製品均非來自疫區，也要求航膳公司嚴格遵守食物安全指引。

針對蕭美琴指稱的狀況，國泰航空回應，國泰航空和國泰港龍一向以乘客及機組人員的安全為首要考慮，也非常重視食物安全。位於香港的航空膳食公司現正與供應商核實資料，初步證實，往來香港及台灣航線供應的飛機餐點，所採用的豬肉及豬肉製品均並非源自疫區。

▲網友憂國泰航空香港飛台灣飛機餐只供應豬排飯，恐成防疫漏洞。（圖／立委蕭美琴提供）

國泰航空表示，為確保食物安全及衛生，國泰和國泰港龍於香港的航空膳食公司嚴格遵守相關的生產程序，並獲得ISO 9001 品質管理系統認證、HACCP 食品安全系統認證，以及食物及環境衛生署所發出的牌照。在世界各地的供應商，也均需遵守營運所在地區的相關衛生法例。

國泰航空強調，已向航膳公司和全球航膳供應商發出指示，必須徹底煮熟豬肉餐膳，並嚴格遵守食物安全指引。

至於蕭美琴要求，民航局應要求所有進入台灣地區航班，機上餐點都不應有豬肉。民航局也回應，會蒐集各國相關作法參考，現階段配合防疫主管機關相關防疫措施，如未來有進一步政策，也會請業者配合辦理。

另外，目前飛機餐廚餘處理均依防檢局規定辦理，相關作業程序，空廚業者均事先送防檢局備查，並依規定報請地方環保主管機關同意落地銷毀後，委託合格環保公司處理。民航局將持續監控業者落實相關規定。