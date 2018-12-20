影／旅客從澳門帶香腸入境闖關　驗出非洲豬瘟病毒累積第6例

記者許展溢／台北報導

防檢局20日指出，畜衛所今天再次驗出1例，來自澳門的豬肉香腸有非洲豬瘟病毒基因，這是今年8月爆發大陸非洲豬瘟疫情以來，在台灣檢出陽性案例的第6例， 肉品經採樣後已沒入銷毀。

▲此豬肉品被驗出有非洲豬瘟病毒。（圖／農委會提供）

防檢局表示，畜衛所今天驗出的這1例是來自澳門的豬肉香腸，旅客從澳門搭飛機前往高雄小港機場時遭攔查違規攜帶肉類品，樣本是在17日寄到畜衛所，經畜衛所檢測再經定序確認，基因片段序列跟大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，這也是這是檢出陽性案例以來的第6例，首例是在10月31日，接著11月13日、11月30日各1例及12月12日2例，肉品經採樣後都沒入銷毀。

▲今天截至目前有5件違規攜帶肉類品。（圖／農委會提供）

防檢局指出， 18日開始提高裁罰額度後，到目前已累計開罰了124萬元，18日9件，20萬元2件、3萬元6件、1萬元1件、19日5件，20萬元1件、3萬元4件，今天截至目前為止，也裁罰6件，其中，20萬元1件，是台籍旅客帶大陸肉品，3萬元4件，泰國、大陸籍旅客各1件、2位台籍旅客，各帶了豬肉、牛肉、鴨肉，1萬元1件，為台籍旅客攜帶犬貓飼料。

另外，防檢局表示，經統計到20日下午，防檢局各分局合計收到民眾送來的來源不明肉品共52件31.69公斤，多來自大陸，有火腿、紅腸、肉乾及肉鬆等，這些肉品已集中高溫高壓滅菌後焚化處理，無疫病傳播風險。