才剛被親弟砲...日公布新天皇「即位祭典預算」飆破27億！

▲日本德仁皇太子，雅子妃。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合外電報導

隨著父親明仁天皇退位，日本皇太子德仁也將於2019年春天即位。日本政府21日公布了2019年的年度預算案，其中將2019年11月舉行的登基慶典「大嘗祭」編列了27億日幣的預算，足足比前一次還多了4.7億日幣。然而事實上，德仁的親弟文仁親王日前才曾經表示，大嘗祭具有強烈宗教性，且費用驚人，不應該由公帑支付，一度引發熱議。

根據《日本放送協會》報導，日本當局在2019年年度預算案中，編列了27億日幣給宮內廳舉辦大嘗祭，其中有19億日幣會用來建造舉行主要儀式的「大嘗宮」，另外，新任天皇用來招待貴賓的「大饗之儀」則預計花費2.5億日幣。宮內廳表示，雖然「大嘗宮」的占地面積較前次縮小了許多，也在不影響儀式進行的條件下，努力降低經費預算，但礙於人事費與物價上升，大嘗祭的所需費用仍比前一次還多了4.7億日幣。

▲日本明仁天皇將於2019年4月30日退位。從左至右分別為德仁親王、明仁天皇和皇后美智子。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，德仁皇太子的親弟11月底才在生日的慣例記者會中提到，「大嘗祭的宗教色彩強烈，但卻是以公帑中的『宮廷費』支出，這樣真的適當嗎？」由於日本憲法明確規定「政教分離」 ，因此每年花上數十億日幣舉辦的大嘗祭，也曾經被外界指責，使用公帑而非皇室經費違反政教合一的定義。除此之外，文仁更在記者會中表示，早在爺爺昭和天皇逝世，父親明仁即位時，就曾經向宮內廳反應相關問題，但卻沒有被宮內廳所接受。

大嘗祭是在新天皇繼位後，作為第一個祈求「國泰民安」、「五穀豐收」的重要祭典，但是一直以來卻都是由國家公帑支付相關費用。據悉，光是舉辦一次「大嘗祭」就必須耗費22億日幣，十分驚人。然而除了文仁以外，全日本目前約有220人認為，以公費支付大嘗祭費用違憲，預計於12月10日向東京地方法院提出訴訟。