南市警婦幼宣導走文青風　文創隨身碟滿滿台南味

▲台南市警局婦幼警察隊為推廣婦幼安全宣導，特地找來台南在地文創「6五3書法設計工作室」，合作設計「婦幼x Tainan」名片式隨身碟等文創品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警婦幼隊為推廣婦幼安全宣導，特找台南在地文創「6五3書法設計工作室」，合作設計「婦幼x Tainan」名片式隨身碟，設計師Wini以「婦幼」為主軸，圓潤可愛字體，輔以市花蝴蝶蘭、孔廟、安平古堡、黑面琵鷺、關廟鳳梨與麻豆柚子等象徵台南意象元素，充滿濃濃台南特色，展現婦幼警溫暖守護柔性形象。

從小學習寫書法的設計師Wini，深受日本書法影響，嘗試創作有個性的書法字，曾於2016年為台南市府設計新年電子賀卡，作品也被運用在金馬獎入圍動畫片中，作品創意十足且有溫度感。Wini首次為警察機關設計形象LOGO，而且還是專責婦幼工作的警察團隊，自己也改變以往對警察嚴肅陽剛的印象，期待透過作品的渲染力，可以讓更多人認識親近警察工作。

另外，為了慶祝2019新年到來，本局婦幼警察隊臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/wpb9166/）自即日起至2019年1月3日止，推出留言抽獎活動，獎品除了有精心設計的名片式隨身碟，還有Wini設計外型搶眼的臺灣小吃圖騰的行李箱及特色明信片，要讓幸運粉絲帶回家，歡迎市民朋友上網參加。