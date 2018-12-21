侯友宜要求團隊「25號當天全體上線！」沒時間給大家調整心態

記者羅婉庭／台北報導

新北市長當選人侯友宜21日上公布小內閣名單，三位副市長是內政部前政次陳純敬、經濟部中小企業處長吳明機、選辦主任謝政達。侯友宜表示，25號上班那天就是全體上線，沒時間讓大家去調整心態！

侯友宜21日公布小內閣名單，他致詞時強調，「我的要求很簡單，25號上班那天就是全體上線，沒時間讓大家去調整心態」，沒時間了解所有業務以後再上手，沒時間等。他說，這周他已和副市長秘書長說，了解自己所了解業務的人，上班第一天就沒有等的時間。

內閣名單中有9位女性局處首長，康秋桂地政局長、蔣志薇新聞局長、蔡佳芬文化局長、饒慶鈺秘書處長、何怡明經發局長、羅美菁原民局局長、林素琴客家局長、陳潤秋衛生局局長、張錦麗社會局長。

他表示自己會實現競選時的諾言，做第一線的市長，拼命鬥陣走，和基層接地氣，作伙拼，要拿出最好人才為新北市打拼。所以這個時間他完全投入，希望能夠找到更好更棒的好人才，為新北市民服務，因為這是他曾說過，這是市民團隊，這四年要好好打拼，沒有在第一時間跟各位回應，他希望團隊就「全體到齊」，全部呈現給我們市民一次說明。

他說，這一次除了人事主計政風警察，這四個是一條鞭，不是我的權責範圍，我的權責範圍24位局處首長，這裡面經過大家共同集思，找到他團隊。總共有16位新人，有2/3都是新的人，這16位新人，其中有五個，是內升的，因為現在基層的同仁工作負荷很大，基層的事務官需要鼓勵，需要給他們有一個學習的榜樣，做得好也可以做局長。

▲侯友宜市民服務團隊發布記者會，副市長陳純敬、吳明機、謝政達。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜表示，有五位最基層升上來，另外11位都是從各地，不管是中央，不管是產業界，不管是在藝文界，甚至老師、校長，逐一逐一的請他們過來幫忙。所以有16個是新人，另外有八個是市府團隊內我們延續既有政策，扮演更重要的職位調整，有的職位有調整，有的繼續原位，新的2/3，原有的1/3，我們總共有1/3是女性。新人裡面，有9個是女性，新舊裡面總共9個是女性， 如果包含人事處長，有10位女性，超過1/3。

他也特別強調，首席副市長陳純敬陳副市長是他看過在政府部門裡面歷任過最多副手，最重要職位，也「超強的副手」，擔任過交通部、內政部次長，也擔任工程會副主委，他在很多的交通工程、營建工程，很多的糾紛排案，工程的督導，完全是箇中好手，所以這一次新北市未來很多的大建設，都要仰賴陳副市長全力以赴的督導完成，是他最重要的工程首席副市長。

他表示，第二位吳明機副市長，年輕有為，擔任過經濟部工業局局長、經建會副主委，以及中小企業處的處長，在經濟部這一塊的領域，各界都非常肯定。新北市未來要走的路，招商引資，新北有廣闊土地好人才，很多業界在國際兩岸蓬勃發展，從交通建設帶動產業不斷轉型的時刻，有經驗有能力有創新思維的吳明機來帶動經濟產業。不管是農業、新科技、人文創新的思維城市未來的設計發展，都要靠我們的吳副市長幫忙，所以他在中央再三拜託吳副市長來幫忙，這一點要謝謝吳副市長。

侯友宜說，第三位副市長謝政達，過去式勞工局局長，他是非常有名對社會寬懷的好律師，長期關心弱勢，對很多公共議題站出來捍衛幾十年的維護人權的律師，所以對新北市的勞工朋友們，對他們的支持鼓舞，做得非常棒。他說，不管勞工社會教育環保衛生這些工作都要麻煩他，所以這一點特別謝謝政達願意再度跟他們拼。

他表示，秘書長林祐賢則是為國家盡心盡力，財經背景非常雄厚。新北市在整個財政，如何開源節流發揮最大效率，來帶領整體未來發展。

當初跟侯打選戰的前市府顧問宋自強沒有在名單，新聞局長蔣志薇為TVBS前記者，經歷創投與外文媒體；觀傳局長由原新聞局長張其強轉任，秘書處長為饒慶鈺是立法院前副院長饒穎奇的小女兒，姐姐饒慶鈴為台東縣長當選人，饒目前為前台北市政府參事，也是雙城論壇重要人物之一，堪稱小內閣一大亮點。

針對未來柯侯合作的機會，侯友宜表示，朋友之間不需要太多的形式與原則，雙北很近，隨時可以過去找柯文哲。只要對市民是好的，他都會好好努力，也會跟中央合作，對於「蔡侯會」，他表示，時間地點都還沒喬好，上任後會積極聯繫、安排。

他也表示，對於自己的團隊最重視的三件事情是：團隊、紀律、榮譽。今天的侯友宜要打敗昨天的侯友宜，要跟自己賽跑，面對明天，目標永遠在前面、要不斷的往前衝，才對得起四百萬選民的期待。

▲「作伙拚！」侯友宜市民服務團隊發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜市民服務團隊發布記者會，市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

