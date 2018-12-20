1月大寶寶喝完奶被丟床上　遭熟睡粗心爸「擠爆肋骨」亡

▲男嬰禁不起爸媽的重壓被擠死。示意圖，與本新聞無關。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）



國際中心／綜合報導

英國曼徹斯特一對粗心父母餵1個月大的兒子喝完奶後就把他放在床上，結果自己不小心太累睡著，熟睡中翻來覆去都沒注意到壓住兒子，最後造成他肋骨斷裂遭活活「擠死」。

據《每日鏡報》報導，11月17日寶寶亞齊（Archie）因為感冒不舒服，半夜醒來不停哭鬧，貼心的爸爸馬許（Nicky Marsh）怕吵到熟睡中的妻子琪莉（Keeley Makin），便把嬰兒抱出搖籃進行餵奶。

當時已經是凌晨1點30分，半夢半醒的馬許把兒子放在床的左側後就不小心睡著了，而且這一睡還直接到天亮。

隔天早上琪莉醒來時，發現兒子竟然沒有待在他的嬰兒床中，而是被擠在床邊且一動也不動，當下立刻進行CPR仍毫無作用。送醫後醫生指出，亞齊早已失去生命跡象，肋骨嚴重斷裂搶救後仍無效，明顯是受到外力重壓所導致。

Parents warned about danger of co-sleeping with babies after couple find son dead https://t.co/WVPvS4FHeM pic.twitter.com/1xlp3vTTy4 — Daily Mirror (@DailyMirror) 2018年12月19日

夫妻倆才意識到，自己前晚在睡夢中不慎壓死了寶貝兒子，頓時相當自責又痛心。當地法庭近日開庭審判，親友們紛紛表示，亞齊是他們第4個孩子，馬許和琪莉平時非常疼愛小孩，卻因為自己的粗心釀成無法挽回的悲劇。

法醫艾倫（Alan Walsh）表示，很多爸媽都有讓孩子和他們一起睡在床上的習慣，「但這舉動使嬰兒暴露於危險之中」，應該讓寶寶睡在專屬的嬰兒床上，才能避免不小心被壓傷。