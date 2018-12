1月大寶寶喝完奶被丟床上　遭熟睡粗心爸「擠爆肋骨」亡

▲男嬰禁不起爸媽的重壓被擠死。示意圖,與本新聞無關。(圖/取自免費圖庫PIXABAY)



國際中心/綜合報導

英國曼徹斯特一對粗心父母餵1個月大的兒子喝完奶後就把他放在床上,結果自己不小心太累睡著,熟睡中翻來覆去都沒注意到壓住兒子,最後造成他肋骨斷裂遭活活「擠死」。

據《每日鏡報》報導,11月17日寶寶亞齊(Archie)因為感冒不舒服,半夜醒來不停哭鬧,貼心的爸爸馬許(Nicky Marsh)怕吵到熟睡中的妻子琪莉(Keeley Makin),便把嬰兒抱出搖籃進行餵奶。

當時已經是凌晨1點30分,半夢半醒的馬許把兒子放在床的左側後就不小心睡著了,而且這一睡還直接到天亮。

隔天早上琪莉醒來時,發現兒子竟然沒有待在他的嬰兒床中,而是被擠在床邊且一動也不動,當下立刻進行CPR仍毫無作用。送醫後醫生指出,亞齊早已失去生命跡象,肋骨嚴重斷裂搶救後仍無效,明顯是受到外力重壓所導致。

