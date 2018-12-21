出遊注意空氣品質！週日第1波濕冷　第2波下週四五影響

▲雖然天氣晴朗至週六，但出遊需注意空氣品質，很快週日北、東部變天轉為溼冷。（圖／翻攝自 氣象主播 賴忠瑋臉書專頁 ／天氣風險提供）



生活中心／綜合報導

全台白天溫度明顯回升，穩定晴朗持續到週六(22日)，很多人會把握機會出遊，氣象專家賴忠瑋在今(21日)表示，雖然有陽光適合出遊、洗曬衣物，不過需注意空氣品質，許多地區達到橘色提醒以上等級，甚至在彰化及雲林達到紅色警戒。下週2波冷空氣影響，第一波週日報到，北部及東部伴隨降雨、氣溫濕冷；第二波預計週三(26日)晚，可能延到周四到周五才會影響台灣，值得注意的是第二波冷空氣會更強烈。

氣象專家賴忠瑋在臉書專頁撰文分享，今(21日)雖然清晨偏冷，不過預計白天各地都相當溫暖舒適，尤其中南部和東南部可達27到30度，北部也有25到26度，穩定晴朗持續到週六(22日)，適合洗曬衣物、從事戶外活動，但仍需注意空氣品質，因為清晨西半部的桃園和新竹沿海、彰化到嘉義、金門外道，空氣品質達橘色提醒以上等級，對敏感族群不健康；其中彰化的二林及雲林的麥寮和台西測站，指標則已達紅色警示、對所有族群不健康的等級。PM2.5的指標在昨天晚上達到最高峰，清晨數值逐漸下降；不過吹偏東風的關係，西半部背風則仍要留意空氣品質，還是有機會達到橘色提醒等級，提醒敏感族群特別留意。

下週預計兩波冷空氣，第一波冷空氣在週日(23日)報到，將有鋒面影響台灣，預計北部、東部將轉有陣雨，氣溫降至16至17度，空曠地區可能還會更低。他提醒，雖然乍看溫度降幅不大，不過這波較為濕冷，加上人體對氣溫變化較敏感，尤其心血管疾病、年長者須特別留意。而中南部受到這波冷空氣的影響較小，中部多雲，南部甚至還有機會放晴，感受到熱，但要注意早晚偏涼，日夜溫差大。



冷空氣持續到週一(24日)，週二(25日)冷空氣就會減弱，溫度小幅回升，北部、東部雨勢緩和；不過週三(26日)可能還會再有一波冷空氣南下，比上一波強烈，但估計這波冷空氣的變動較大，不排除可能會延到週四、五才會南下影響台灣，未來幾天得持續觀察其變化。