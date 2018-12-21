政務停擺眾院妥協圍牆預算　參議員強森質疑川普影響力

▲▼川普表示要讓政府關門，除非參議院通過邊境圍牆的經費。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國白宮發言人桑德斯18日表示，白宮願與國會合作，在美墨邊境建牆一事達成協議，「我們也不想政府關門，我們是想要關閉邊界，不讓非法移民進來。」針對總統川普不簽署預算延期，除非通過邊境圍牆的經費，共和黨議員柯林斯（Susan Collins）20日表示難以置信，「呃，你打算毀了我的生活嗎？男孩，我們不能關閉政府，這永遠無利於事態。這要發生多少次我們才能習得教訓？」

根據CNN報導，先前與川普會面的眾議院議長萊恩（Paul Ryan）表示，現在看起來，關閉政府是有可能發生的。日前，堪薩斯州共和黨參議員羅伯茲（Pat Roberts）前往白宮與川普簽署農業法案，但大批參議員在19日晚間離開參議院，他感到憂心，「我們在這裡幾乎只有個位數，這可不是好現象。」。

康斯威辛州共和黨參議員強森（Ron Johnson）表示，他和幾位參議員參加共和黨午餐時發現，川普並不打算簽署農業法案，有人朗讀了川普的推文，「當我不情願地簽署綜合法案時，領導階層承諾我興建隔離牆和邊境安全將在年底前（也就是現在）完成。但這沒有發生！」

▲當我不情願地簽署綜合法案時，領導階層承諾我興建隔離牆和邊境安全將在年底前（也就是現在）完成。但這沒有發生！我們像笨蛋一樣爭取其他國家的邊境安全，卻不是為我們心愛的美國。這樣不好！（圖／截自Twitter／@realDonaldTrump）

川普過去始終堅持國會撥款50億美元修築美墨邊境牆，但參議員都不挺。《華郵》先前分析，川普釋放出「不惜關閉政府，也要建造美墨圍牆」的強硬態度，為的是鞏固基本盤。他可能意識到，明年1月民主黨就會掌握眾議院多數，因此自己必須兌現競選承諾、建造高牆，才能憑藉保守派基本盤贏得2020年總統大選。

參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）向眾議院議長萊恩說，許多參議員離開後，國會大廈看起來就像個「鬼城」，有人懷疑，這次眾議院領導人能否通過任何沒有民主黨支持的案子。

強森說，「我不確定總統認為自己現在具有什麼樣的影響力。創造槓桿的方式就是延續這個問題，繼續爭論我們為什麼需要保護邊界，川普可能只是再度改變主意，也有可能再過30分鐘又變了。」多位共和黨參議員表示，即使眾議院通過額外的邊境安全資金，參議院也不會通過。

▲川普表明美國不願當「中東警察」，保護他人的邊境卻不撥款建設自己的邊界。（圖／達志影像／美聯社）

共和黨參議員同時也是預算委員會主席的恩齊（Mike Enzi）說，「民主黨在這裡不會有60票。」儘管不會通過參議院，眾議院的共和黨成員已計算出，他們寧願通過50億美元給圍牆的短期支出法案，以換取總統的信任。

北卡羅萊納州共和黨眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）表示，「雖然這是個艱難的決定，但我們會依照總統的要求行事，我們等著看參議院是否能跟進。」