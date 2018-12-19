過聖誕節囉！川普簽行政命令　聯邦政府平安夜放假

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

根據白宮官方網站發布的最新消息，總統川普已簽署行政命令，宣布「所有行政部門與機構都將關閉」，但這並不是「真正的」政府關門，而是延續傳統，讓公務員可以好好放假迎接聖誕節。

川普在簽署這一項行政命令時，美國政府是否關門仍不確定。美國白宮發言人桑德斯18日表示，白宮願與國會合作，在美墨邊境建牆一事達成協議，「我們也不想政府關門，我們是想要關閉邊界，不要讓非法移民進來。」。若白宮與國會無法在當地21日達成協議，將導致政府關門，屆時部分政府人員將被迫休假，超過80萬名政府人員都將受到影響。

A GOVERNMENT SHUTDOWN IS COMING .... on Christmas Eve. (Trump issued executive order giving federal workers the day off) pic.twitter.com/pKxlTNSoLb — Seung Min Kim (@seungminkim) December 19, 2018

川普過去始終堅持國會撥款50億美元修築美墨邊境牆，但兩黨議員都不挺。《華郵》先前分析，川普釋放出「不惜關閉政府，也要建造美墨圍牆」的強硬態度，為的是鞏固基本盤。他可能意識到，明年1月民主黨就會掌握眾議院多數，因此自己必須兌現競選承諾、建造高牆，才能憑藉保守派基本盤贏得2020年總統大選。