孤獨感30、50、90歲最顯著　主因：生活決策力和健康

▲研究顯示，孤獨感最高的時期通常在20歲末、50歲中以及近90歲。（圖／取自Pixabay免費圖庫）

國際中心／綜合報導

現代人大多過著「孤單寂寞覺得冷」的生活，國際精神病學雜誌指出，年近30歲、55歲前後以及80歲後期者，是孤獨感產生的高峰。孤獨感的普及及惡化與性別無關，研究指出，造成差異的主因在於生活決策能力與個人健康顧慮。據研究報告稱，實驗訪問27歲至101歲的聖地牙哥居民，約3/4的人產生中至高度孤獨感，比預計的1/3多上許多。

根據CNN報導，加州大學聖地牙哥分校（UCSD）研究發現，神經科學教授Dilip Jeste分析，年近30歲的人，正面臨重大決策期，且通常會認為其它同齡人的決定更好，因此對自己的成就感到愧疚，造成寂寞與疏離感的上升。

▲人之所以感到孤獨，並非因為沒有朋友，而是因為理想與現實間的落差。（圖／取自Pixabay免費圖庫）

50歲中期的人正迎來中年危機，身體健康每況愈下，多數人在這個時期察覺自己罹患糖尿病、心臟病等心血管疾病，有些人體會到生離死別，開始感到人生苦短。接近90歲的人，健康問題和親友分別的狀況更多，甚至可能有晚年財務問題。

Dilip Jeste說明，孤獨是主觀的，並非代表沒有朋友，人們在社會關係中感到疏離，可能是因為「想要的」和「擁有的」不同，也就是理想與現實間的差距。但能善用「人生智慧」則可以有效降低孤獨感，善於應用生活常識、情緒管理及同理心、包容心、觀察力及準確效率的決策能力，以面對生活的人，孤獨感通常較低。

法國作家卡謬（Albert Camus）的作品《異鄉人》中，描述部份的人因為對社會的迷惘所造成的孤獨與疏離，逐漸地甚至對自己感到陌生，開始以冷漠反抗生活；慘敗是必然的，但蔑視悲劇的態度，卻使他們成為挑戰荒謬的英雄。異鄉人並不只是指書中主角，而是許多活在孤獨中的人。