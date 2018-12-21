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【瑪法達談星】12.19~12.25十二星座運勢　長夜將盡歡慶有餘

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【瑪法達談星】12.19~12.25十二星座運勢　長夜將盡 歡慶有餘

歲末時序最令人期待的「冬至」與耶誕假期相繼熱鬧登場，「射手座之月」與「魔羯座之月」在此交替的本週，年度星空最讓人振奮的超級大吉兆之一：「歲星╱水星合」將在12月22日冬至日與「魔羯座之月」起始日相互輝映，為今年冬季拉開序幕。就象徵意義而言，意味著走過晝最短夜最長的全年最暗黑「冬至日」，接著將是白晝反攻黑夜、天光越來越長的「向光週期」新紀元。

魔羯星象調性的理性節制、是非分明、服膺真理、紀律嚴明的氛圍，將漸漸取代射手座的浪漫率性、開放寬鬆與不拘小節，成為社會集體潛意識。作為最後一個月的「魔羯座月」，上述歲末佳節團圓歡聚之際，更具感恩惜福、深刻自省與規劃來年的寓意。

4大星象事件有：12月20日的吉兆—「太陽╱天王星三合」；12月21日的吉兆—「金星╱海王星三合」；12月22日的超級好兆—「水星╱歲星合相」與冬至日與「魔羯座之月」上場；及12月24日的黃燈警示—「水星╱海王星角衝」。

財經方面，星象顯示歲末淡季的本週期，中美關稅戰休兵、角力檯下化，兩大財星吉訊大擅勝場，且無大型警訊。明年1月初的日食重大震撼前，在年底作帳行情拉抬下，大致可望有近半月的審慎偏樂觀。太陽轉進走勢趨穩健保守的魔羯座、財星仍停天蠍座（避險、利率、祕密交易），且天王星效應（迷惘、幻象）形成的中長期危險組合，則讓全球財經來年前景樂觀不易。投資人注意停損停利。

就個別星座而言，星象年度最大超級吉兆輝映、瀰漫在佳節歡聚與年度完結氣氛下的本週，是一段谷底彈升的樂觀跳躍。幾乎全數星座都在這個假期得到或多或少的各式祝福。運勢稱冠當數新出爐的「本月之星魔羯座」。從年度氣勢最低點一夕躍昇為領銜男女主角，壓抑的行情、潛藏的實力與抱負，瞬間大噴發。

氣勢第二的落在同為土象的金牛座。行動、夢想與機運連成一氣，懂得投資智慧、眼光放遠；運勢第三的是財神寵愛的射手座。老天許諾他們一方肥沃田地，只要勤耕不倦、盡心操勞，就有大大物超所值的回饋上門。是勤奮者的豐盛加冕。

  • 愛情運：★★★★
  • 金錢運：★★★★☆
  • 事業運：★★★★☆
  • （★★★★★為滿分，☆為半顆星）
星座排行
  • 摩羯座：昂首挺立、升級改造、更上層樓、氣勢最飆
  • 金牛座：洞燭機先、皆大歡喜、躊躇滿志、事業最旺
  • 射手座：點石成金、奇貨可居、沃野千里、收穫最優
  • 處女座：強勢回歸、擦亮招牌、鋒芒再現、轉變最大


牡羊座、獅子座、射手座，本週（12.19~12.25）火象星座運勢。

♈ 牡羊座（3月21日至4月19日）

功德圓滿，軍心篤定。轉進年度事業口碑月的這段日子，實力才是硬道理。憑藉長期點滴累積的專業能量與大小貢獻，年終考績拿得漂亮，實質獎勵也將讓面子裡子同感充實。心血沒有白費，成功也其來有自。事業年底封關前一路走揚，建立口碑、贏得喝采順理成章。某高昇出線勝率不低。財星高照。年節賀禮豐盛。愛情是麵包也是獎盃。

♌ 獅子座（7月23日至8月22日）

乾坤逆轉，泰然自若。因禍得福的這段日子，某情勢發展雖然與預期相去甚遠，卻也利大於弊。年底事業將起一波人事變動或遊戲規則重新改寫，加班趕工以因應工作流量、截止時效的「勤奮模式」將延續到封關，實事求是、效率至上。年終考核差強人意，特立獨行風格鮮明，人氣聲量卻是有增無減。年終進帳持平。愛情是毋庸贅述的默契。

♐ 射手座（11月22日至12月21日）

心無旁騖，事無不成。邁入年度財富大月且迎來事業星與守護星合相吉兆的這段日子，事業、財富雙雙告捷，享受工作的成就滿足之際，也將同時獲得事業收成帶來的豐盛厚禮。儘管心血付出總能獲得加倍回報，卻得經過汗水與辛勞才能啟動這部超級財富引擎。天助自助冬至前後可望順利過關。考績及格。大獎在望。愛情是心上的幸福刺青。

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（12.19~12.25）風象星座運勢。

♊ 雙子座（5月21日至6月20日）

異軍突起，險中求貴。蒙歲星與守護星合相庇佑、「黑馬指數」也登上年度高峰的這段期間，將在人生舞台以敗部復活、轉敗為勝或扭轉劣勢之姿彎道超車、先馳得點。儘管氣勢不若以往，健康、工作或財務也仍存隱憂，但最重要議題表現卻遠遠超乎預期。事業有兩難僵局，考績以抗壓耐操勝出。年終獎金等偏財旺。愛情是加密的比特幣帳戶。

♎ 天秤座（9月23日至10月22日）

攻防交替，步步為營。平穩守成、有喜無憂的這段期間，安全牌奏功。歲末動盪以不變應萬變、鞏固既有版圖為上。事業大致維持平盤，組織內部人事複雜、包袱沉重，一度還出現進退兩難的窘況。職場灰色地帶考驗定力，提防小人是非與醜聞爭議，遠離害群之馬以免遭牽累。年終考核評價保守。正偏財皆有進帳。愛情是心繫的原點。

♒ 水瓶座（1月20日至2月18日）

大隱於市，福至心靈。運勢迂迴有致的這段日子，歲末假期選擇把喧囂歡騰關在門外，把時間留給自己和身旁最有意義的人與事。是一段除舊布新、調整體質的年度盤點與歲修月。事業為年度總結暫時卸下重擔，正好靜心檢討全年成敗得失，調整、修正與補強戰力，研擬來年作戰計畫。將有驚喜佳音傳來。開心破財。愛情如莊周夢蝶。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（12.19~12.25）水象星座運勢。

♋ 巨蟹座（6月21日到7月22日）

知己知彼，兩全其美。異中求同、同理心轉強的這段日子，換位思考、聆聽異見與主動釋出善意，不僅緩和緊張敵對、盡釋前嫌，還可能化敵為友、攜手合作。歲末假期尚有重大談判或合約進行，以退為進、讓對方主導，反有更大讓利空間。某法律爭端有解、大單敲定、合作關係亦敵亦友。考績取決隊友表現。財力小補。愛情是被幸福親吻的滋味。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

行色匆匆，川流不息。轉速加快、被一大堆十萬火急任務填得滿滿的這段日子，時機重於一切。最值得稱道的是善用巧實力速戰速決，在第一時間快狠準命中核心，陸續通關完勝。歲末趕工、差旅拜會、尾牙餐敘或喜酒婚宴等節目頻繁，得同時應付好幾個戰場，可謂烽火連天、疲於奔命。年底最強也是最後一波發財運駕到。愛情是個幸福提案。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

酸甜苦辣，五味雜陳。事業傳來喜訊、集體行動也帶來群聚優勢的這段日子，心情卻百感交集。事業交涉協商、行銷拓點、銷售業績或專業認證等相關努力贏得佳績風光慶功。生涯選項變多出現抉擇迷惘，人際圈、共事團隊也有良莠不齊、各有所圖的複雜拉力，提防損友與理智空白。社交購物支出增加，宜克制敗家衝動。愛情是灰姑娘的玻璃鞋。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（12.19~12.25）土象星座運勢。

♉ 金牛座（4月20日至5月20日）

乘風破浪，志在千里。事業宮迎來吉星加持的這段日子，智慧無敵、知識無價。將是事業出現很多幸運轉折的樂觀轉捩點。團隊向心力、專業競爭力與願景看好度隨之大幅改善。事業收割全年努力、歲末歡樂之際，沒有忘記力求精進，設下高門檻目標自我挑戰，成果驗收佳績可期。利領導、遠行、深造。考運財運看好。愛情是一只翱翔的風箏。

♍ 處女座（8月23日至9月22日）

雲開見日，春風化雨。喜遇年度超級吉兆—守護星與歲星合相的這段期間，可望危機轉契機、化被動為主動，在變動與紛擾聲中奮力崛起。欣慰的是，內外在各種正向的力量捎來即時雪中送炭之暖，並打開了好幾扇機會之窗，前景將變得豁然開朗。時勢造英雄，起風了，承擔無可迴避。事業積極自我展現，也有破釜沉舟決心，走出舒適圈大膽嘗試改變，迴響熱烈。遠方盟友捎來的有利訊息更是帶來強力助攻。得在原則與妥協之間找到平衡點，表現評價正向。財神青睞。愛情是個美麗的動詞。

♑ 魔羯座（12月22日至1月19日）

否極泰來，聲勢大好。太陽轉入本命宮登上本月之星寶座的這段期間，邁入生日月分，一掃近月陰霾，旭日初昇，又是充滿希望的嶄新開始。走出為期近月的年度低迷，歸零重組、充電整備可望在冬至左右完成，接下來將以電力滿格的戰鬥力再出發。事業熱身完畢、外顯性轉強，較對手準備充分之下，只要機會來臨就是站上舞台一展身手的時刻。有風光聚焦的能量，也有獨立路線另創局面的潛力。財力大進。年終收禮、獎金或意外收穫不少，某投資獲利回報是歲末遲來大獎。愛情是一道開放命題。

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