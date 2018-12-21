《幸福一家人》是否拍續集？　幕後推手這樣說

▲《幸福一家人》監製、上海恩喬依影視傳媒公司總經理賴聰筆。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／北京報導

兩岸合拍的溫馨家庭劇《幸福一家人》收視爆紅，為31項惠台措施發布以來，兩岸合拍影視開出第一槍。幕後推手、上海恩喬依影視傳媒公司總經理賴聰筆接受《ETtoday新聞雲》專訪坦言，31項措施的出台，讓該劇無論在劇本、導演、演員的任用給予很大空間，呈現出他的預期。

被問及之後是否會續拍《幸福一家人》系列劇，賴聰筆表示，之後會朝都會愛情戲的角度、秉持正能量去發揮，續拍機率不大，會改以媽媽的視角切入，就類似題材持續發揮。

談及31項惠台措施，對兩岸合拍影視產業的幫助。賴聰筆指出，31項措施的出台，讓劇組人員任用比例上，有一定程度放寬。

他舉例，像《幸福一家人》劇本，就是兩岸編劇共同完成，考量到大陸影視題材在溫馨家庭劇上相對缺乏，以符合中華民族傳統的「父慈子孝」切入；演員、導演與工作人員也有很大比例來自台灣，演員包括李立群、邱澤和導演馮凱等。

▲邱澤《幸福一家人》和李立群的父子對手戲讓觀眾看哭了。（圖／恩喬依影視提供）

拍攝過程中，賴聰筆表示，《幸福一家人》一共拍攝4個月，去年10月底在上海松江啟動拍攝，而兩岸拍戲很大不同點在於拍攝方式、劇組規模。他指出，台灣拍戲是拍完就各自回家；大陸則是集中住宿，一次拍攝數月。

另一方面，從《幸福一家人》劇組規模看，他表示，大陸影視劇組比台灣來得大，一般劇組約有250位工作人員，分工較細膩；台灣大約50人左右，「大陸光一個景就搭兩個月」、「有時候場務還得兼司機，很常發生的情況」。

不僅如此，《幸福一家人》拍攝細節上，賴聰筆可說是高規格要求。他透露，劇中音樂、音效，都從上海剪接室送回台灣，交給金鐘團隊剪輯，希望能呈現出預期的效果，「高規格要求，才會有高收視」。