影／31項措施放寬兩岸合拍影視規範　《幸福一家人》成「收視黑馬」

記者蔡浩祥／北京報導

今年初，大陸宣布「31項惠台措施」，對台灣影視產業釋出多項利多。其中，兩岸合拍的《幸福一家人》堪稱第四季電視劇「黑馬」，連國台辦發言人馬曉光都看過，讓兩岸影視產業在「31項惠台措施」實施以來，成功打響第一槍。

「31項惠台措施」明訂，台灣人士參與大陸廣播、電視、電影製作可不受數量限制，放寬兩岸合拍電影、電視劇主創人員比例、大陸元素、投資比例等限制。

馬曉光在上周三的國台辦記者會表示，這部影視作品的導演和主要演員都來自台灣，這在過去是未曾有過的現象，相信今後會有越來越多像《幸福一家人》這樣兩岸共同合作創作的優秀作品，在海峽兩岸產生越來越大的影響。

▲兩岸合拍的《幸福一家人》堪稱第四季電視劇「黑馬」。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《幸福一家人》由董潔、翟天臨、李立群、邱澤等出演，知名導演馮凱操刀，既不是大製作、大卡司，也沒有「流量演員」，但正是這樣一部家庭劇卻讓兩岸觀眾欲罷不能，「忍不住天天追看房家的故事」。

該劇男主人名叫房永福（李立群 飾）元配早已離世，留下一雙兒女房天心（董潔 飾）、房天憶（邱澤 飾），幾十年來獨自經營一家手工麵坊。後與再婚妻子（劉瑞琪 飾）生下小兒子房小龍（任運傑 飾），卻又遭妻子離家杳無音信，獨自拉拔三兒女。

▲兩岸合拍的《幸福一家人》正夯，連國台辦發言人馬曉光都看過。（圖／記者蔡浩祥攝）

隨著年齡增長，房永福有天發現跟孩子們已經無法溝通交流。驚覺生命將走到盡頭的房永福，決定對兒女發起「不孝訴訟」，兒女們措手不及，開始審視跟父親之間的關係。

據了解，《幸福一家人》其實是翻拍2014年韓劇《家人之間為何這樣》，人物設定全部一樣，但人事時地物改成上海，卻絲毫無違和感，不少大陸網友仍捧場讚稱「扎心、好看」。