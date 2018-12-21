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掀起全球勇敢力量！　回顧2017至2018年#MeToo運動發展史

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▲▼ #MeToo,Time`s Up,性騷擾。（圖／達志影像／美聯社）

▲ #MeToo不是一個短暫的瞬間，而是一項長久的運動。（圖／達志影像／美聯社）

記者林書荷／綜合外電報導

#MeToo運動在全球掀起勇敢反擊性騷擾的力量，從美國好萊塢和政壇，延燒至2018年的台灣和其它亞洲地區。社運人士伯克（Tarana Burke）2006年以「Me Too」鼓勵受到性騷擾的非裔女性，歷經超過10年，這已成為所有性別、年齡、種族的人用以反擊性騷擾的代名詞。伯克曾說，#MeToo不是一個短暫的瞬間（Moment），而是一項長久的運動（Movement）。這些「打破沉默者」（The Silence Breakers）也被《時代》雜誌選為2017年度風雲人物。以下整理#MeToo運動2017年至2018年在美國的重點發展。

2017年10月5日，好萊塢女星艾希莉．賈德（Ashley Judd）控訴知名製片人哈維．溫斯坦（Harvey Weinstein）性騷擾，並在《紐約時報》一篇報導中透露20年前那一天的細節。溫斯坦隨後被踢爆數十年來性騷擾多名女性，最後遭到解雇、身敗名裂。

2017年10月15日，美國女星艾麗莎．米蘭諾（Alyssa Milano）在推特上寫道，「如果你曾經被性騷擾或性攻擊，在留言寫下『Me Too』吧。」引發廣大回響。

2017年10月18日，2012年奧運會金牌得主麥凱拉．馬羅尼（McKayla Maroney）公開控訴自己曾被隊醫納薩爾（Lawrence Nassar）性騷擾長達7年。納薩爾早前因持有兒童色情物品而被判刑60年。

 ▼ 馬羅尼公開控訴自己曾被隊醫納薩爾性騷擾長達7年。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

▲▼ #MeToo,Time`s Up,性騷擾。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 凱文．史貝西（Kevin Spacey）。（圖／達志影像／美聯社）

2017年10月29日，針對男星凱文．史貝西（Kevin Spacey）的第一項指控出現，男演員安東尼瑞普（Anthony Rapp）揭發，自己14歲參加一場派對時，被史貝西抱上床。史貝西之後被Netflix熱門影集《紙牌屋》劇組開除。

2017年11月9日，共和黨參議員候選人羅伊．摩爾（Roy Moore）被爆料32歲時引誘一名14歲少女科夫曼（Leigh Corfman）發生性行為。如今50多歲的科夫曼表示，自己當年在一間法庭外的走廊座椅上等待母親時，遇見當時還是助理檢察官的摩爾。摩爾說要陪女孩一起等，還跟她要了電話，之後將她帶回家裡發生性關係。

▼ 羅伊．摩爾（Roy Moore）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國阿拉巴馬州參議員補選，共和黨候選人摩爾（Roy Moore）深陷性醜聞落敗。（圖／達志影像／美聯社）

2017年11月29日，《今日秀》（Today）知名當家主播麥特．勞爾（Matt Lauer）因為「不當的性騷擾行為」，遭到美國國家廣播公司（NBC）開除。NBC收到關於麥特勞爾不當舉動的投訴，其中詳細敘述該主播在工作場合的性騷擾行為。

2017年12月7日，知名導演伍迪．艾倫（Woody Allen）的養女法羅（Dylan Farrow）投書《洛杉磯時報》說，自己對於伍迪艾倫能夠逃過#MeToo運動的制裁感到憤怒。法羅2014年向《紐約時報》描述自己7歲時被伍迪艾倫帶上閣樓性侵，然而伍迪艾倫的事業似乎沒有遭受影響。

▼ 伍迪．艾倫（Woody Allen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ #MeToo,Time`s Up,性騷擾。（圖／達志影像／美聯社）

2018年1月1日，超過300位好萊塢明星、編劇、導演發起反性騷擾組織「Time's Up」。

2018年1月7日，第75屆金球獎頒獎典禮上，為了響應Time's up和#MeToo運動，多數明星穿著黑色禮服出席，也有不少名人別上亞莉安．飛利浦（Arianne Phillips）所設計的Time's up別針。

▼ 歐普拉表示，自己受到所有勇敢發聲的女性鼓舞。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 歐普拉,Oprah Winfrey。（圖／達志影像／美聯社）

典禮上，美國脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）獲頒終身成就獎時，發表了9分鐘的演說。她以性騷議題為主軸致詞說，自己受到所有勇敢發聲的女性鼓舞，「此刻，我要所有觀看（典禮）的女孩們知道，新的一天即將來臨！」

2018年1月11日，才剛在金球獎頒獎典禮上穿黑衣、別上的Time's up別針的男演員詹姆斯．法蘭科（James Franco）遭到5名女性控訴性騷擾。

▼ 法蘭科遭到5名女性控訴性騷擾。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ #MeToo,Time`s Up,性騷擾。（圖／達志影像／美聯社）

2018年2月3日，《追殺比爾》女星烏瑪舒曼（Uma Thurman）忍了25年後，終於向《紐約時報》說出當時遭到製片人哈維．溫斯坦性騷擾的往事。

2018年2月18日，在英國影藝學院電影獎（BAFTA）頒獎典禮上，多數名人穿著黑色禮服出席，當時懷有身孕的凱特王妃選擇墨綠色紗質禮服，引發部分人士的批評。

2018年3月4日，第90屆奧斯卡頒獎典禮上，主持人吉米．金莫（Jimmy Kimmel）開場時表示，奧斯卡小金人是最受尊敬的男性，因為他永遠把手放在可見之處，暗諷那些性騷擾的加害者。此外，哈維．溫斯坦性醜聞事件的受害女星艾希莉．賈德、莎瑪．海耶克（Salma Hayek）以及安娜貝拉．席歐拉（Annabella Sciorra）以頒獎人身分上台。

▼ 哈維．溫斯坦性醜聞事件的受害女星以頒獎人身分上台。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ #MeToo,Time`s Up,性騷擾。（圖／達志影像／美聯社）

2018年4月16日，《紐約時報》和《紐約客》憑藉有關性騷擾的報導共同獲得普立茲獎（Pulitzer Prize）。

2018年5月24日，男星摩根．費里曼（Morgan Freeman）遭到8名女性指控有過不當行為或騷擾，而為此道歉。然而，他之後再度發聲明稱，自己的舉動只是開玩笑，想讓身邊的人放鬆，因此「經常開玩笑和稱讚女性」。

▼ 摩根．費里曼（Morgan Freeman）。（圖／CFP）

▲摩根費里曼。（圖／CFP）

2018年5月25日，哈維．溫斯坦前往紐約市警察局投案後遭到逮捕。十多年來性侵、性騷擾70多名女子的他被控「一級及三級強暴罪」以及另一宗案件裡的「一級強迫發生性行為罪」。

2018年8月20日，義大利女星艾希亞．阿基多（Asia Argento）因指控哈維．溫斯坦而成為#MeToo運動的先鋒。然而，《紐約時報》接獲匿名爆料者提供的文件指出，阿基多2013年在美國一間旅館內性侵了一名叫吉米班奈特（Jimmy Bennett）的藝人，更同意支付巨額款項。

▼ 哈維．溫斯坦前往紐約市警察局投案後遭到逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲金牌製片人哈維溫斯坦(中)走進紐約第一分局，向警方自首。(圖／達志影像／美聯社)

▼ 多名受害者指控卡瓦諾性侵。（圖／路透社）

▲▼ 美國最高法院大法官提名人卡瓦諾（Brett Kavanaugh）的性醜聞越演越烈。（圖／路透社）

2018年9月16日，女教授克莉絲汀．福特（Christine Blasey Ford）出面指控受美國總統川普提名的最高法院大法官布雷特．卡瓦諾（Brett Kavanaugh）於1982年一場派對中，將她推進臥房、摀住她的嘴，還試圖脫去她的衣服。最後，她順利逃到廁所將門反鎖才逃過一劫。隨後也出現多名指控卡瓦諾的受害者，然而聯邦參議院10月時通過大法官任命，卡瓦諾成為美國第114位最高法院大法官。

2018年9月25日，81歲的知名喜劇演員「天才老爹」比爾．寇斯比（Bill Cosby）因在2004年下藥、性侵一名女性，被判處3至10年徒刑，為#MeToo運動中第一位被定罪的名人。

▼ 比爾．寇斯比被判處3至10年徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

「天才老爹」比爾寇斯比（Bill Cosby）。（圖／達志影像／美聯社）

出版：12／20　19：32

更新：12／21　19：31

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