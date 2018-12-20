影／愛心水餃每顆2元　背後故事很窩心

記者翁聖勳／嘉義報導

車來人往的阿里山公路上，每天下午兩、三點總有一群小朋友拿著水餃，吐司、蛋糕叫賣，停留的民眾雖人不多但是他們依舊喊得起勁，原來是嘉義縣智障者家長協會讓院童透過手做產品自己販售，學習自立更生與社會接軌。

▲▼嘉義縣智障者家長協會販售一顆2元的愛心水餃等手工產品，經費用來照顧畢業無法升學工作的院童，也讓他們學會自力更生與社會接軌。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

理事長李元豐表示，嘉義縣智障者家長協會原先設點於嘉義民雄，遷點至中埔鄉已有一年多，平常透過販售50顆才100元的愛心水餃、吐司、蛋糕及咖啡或是當季水果賺取微薄收入來支付院童們的教育費用及活動費，也感謝捐助廠商及鄰近農民、居民以行動支持他們。

李元豐表示，協會部分費用需自籌，目前收容大約近10位院童，有幾位是隔代教養，加上他們雙親都為了工作要外出賺錢，卻還要擔心在家的孩子是否安全;因此為了減輕家長的負擔，自己擔任無給職理事長，開著計程車籌募服務經費，就是為了讓這些孩子可以快樂成長，再透過協會教育孩子學會自力更生、甚至懂得自己做東西，學會收錢找錢，他說，由於自己的孩子也是院童，因此感受特別深。

志工林芳芳表示，協會收容智力障礙高中職畢業未升學無法上班的孩子，目前最年長的院童也將近3、40歲，白天學習蛋糕及吐司包裝，下午就搭配牛奶南瓜及鄰近的橘子農產品開始叫賣，看見孩子學習找零，學會跟民眾交談也是種驕傲。未來希望可以有會電腦、或教帶動唱的老師可以加入行列，一起跟他們照顧這群可愛天使。

嘉義縣智障者家長協會：

地址:嘉義縣中埔鄉和睦村中山路五段375號

電話:(05)230-6162

劃撥帳號:30780596