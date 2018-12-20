供奉20000多尊神明！這間廟有如博物館　住持：都是神佛自己來的

▲金剛宮人稱神明博物館。

圖文／鏡週刊

從石門的金剛宮走出來後，我開始思考剛剛看到的大神像。從三樓的主神殿俯瞰下去，3公尺以上的玄天上帝、神農大帝、三太子等大型神尊，像是一隻隻被放入玻璃罩的公仔。金剛宮雖然主祀四面佛，但其他你想得到的神明，幾乎都有，連想不到的地獄場景「十殿閻羅」、雙手從眼睛長出來的「值星太歲」、與神格化的已故創辦人和妻子，都有穿龍袍的蠟像供人謀拜。整間廟宇有2萬多尊神像，超過60公分的中大型神像就有超過2000尊，儒、佛、道跟泰國的四面佛，都在同一間寺廟。

我們遇上一團平均年齡70歲的進香客，其中一位佝僂約90度的婆婆，即使拄杖不便於行，仍堅持上上下下台階，跟著導覽人員一路快走，沿途看到神像就匆忙拜，這個拜平安、那個消業障，深怕少了哪項沒有拜到。有位阿姨等不及了，直問：「叨位求財母？」

▼雙手從眼睛長出來的「值星太歲」。

▼法力無邊的四面佛。

▼各式 彌勒佛。

說這間廟宇，是台灣信仰多元兼容和興蓋大佛的縮影，一點也不為過。在1980年代大家樂最盛時期，這裡曾24小時開放，光火通明。現今賭博風氣不再，僅有零星幾張六合彩押在佛像前，世人求神拜佛的願望，與求財脫不了邊，所以電影《大佛普拉斯》裡，才有這句台詞：「有錢的人怕失去一切，沒錢的人內心需要救濟。」

金剛宮從本來的主神殿，陸續擴建4、5尊玻璃纖維的大神像，其中還有號稱全亞洲最大的臥佛。為維護方便，又以玻璃屋頂替神像遮風擋雨。問主委為何這些神佛像是如何來到金剛宮的？得到的也只有最官方的回答：「都是神佛自己來的。」

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雖是一間廟，一旁卻有附設的水池、王船文物展示和七星橋，看來有休憩園區寓教於樂的意味，都是早期能吸引香客的噱頭。但園區後方一棟六七層樓的香客大樓，外觀的冷氣都生鏽了，也沒見到人影。問寺廟負責人時，他懊惱地解釋，「香客大樓我現在沒開了，別再叫我開了，整個（建築體）都要毀了，要修不知道要花多少錢。」他嘆了口氣說，過去這裡的人潮是從十八王公廟帶起來的，現在廟宇要經營也不易。可能發現這樣講太悲觀了，語調一轉，他又微笑說：「我們這裡不像其他廟，光明燈、健康燈、太歲燈都要分開點」，因為他首創了全國第一種「天官燈」，「點一次500元就吃到飽，什麼祈福卡都能寫。」要向我們證明，金剛宮也在廟宇轉型的潮流上。

▼這間首創全國第一種「天官燈」，點一次500元什麼祈福卡都能寫。

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