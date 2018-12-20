你掃錯了！天天睡的床墊竟2.5個月才清一次

▲天天睡的床墊可能比地板還要髒！民眾平均2.5個月才清潔一次。（圖／業者提供，下同）



生活中心／綜合報導

舒適乾淨的居家環境人人愛，但是你掃對重點了嗎？最近有一則針對居家環境清潔習慣的民調顯示，近4成的民眾愛乾淨，每天會用掃把、抹布或吸塵器清潔家中地板，但是一天當中，將近1/3時間會躺著休息、睡覺的床墊，竟平均每2個半月才會清潔一次，甚至高達18.2%的人從來沒有清潔過家中的床墊！就有家醫科醫師嚴正指出，台灣地處溫暖潮濕的氣候，床墊根本是塵蟎的溫床，由於塵蟎排泄物及屍體都會誘發過敏，因此建議每週至少要清潔一次床墊，令人驚呼：原來過去打掃根本放錯重點！

▲資料來源：TVBS民調，下同。

塵螨以人體掉落的皮屑為食物，每隻活塵蟎每日可以產生約20粒的排泄物，繁殖速度也非常快，平均六週的生命週期，可以產下約60顆卵。生活中長時間接觸的床墊受到人體體溫及汗水影響，形成塵蟎最喜歡的溫暖潮濕環境，可能會有百萬隻塵螨藏在床墊深處中。若沒有定期清潔，很容易成為助長塵蟎的溫床。

Dyson V7 Mattress手持吸塵器擁有強勁吸力，深入床墊有效吸除塵螨及過敏原，床墊專用的電動吸頭，硬質尼龍刷毛捲動床墊纖維，達到床墊的深層清潔。此外也建議以每周至少一次的頻率來清潔，使床墊清潔的工作兼具效率及效果。



另外，Dyson在今年推出新一代Dyson Cyclone V10TM吸塵器，V10數位馬達帶動的強勁吸力，可以深層清潔床墊及家中各處角落。更可以善用V10搭配多款不同功能的吸頭，就能打掃天花板、窗框、夾縫處等，加上其最長達60分鐘的電力，讓居家清潔更便捷。

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