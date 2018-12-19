羅東林業園區「木要這樣玩」　池畔賞鳥趣

▲▼羅東自然教育中心推出賞鳥與桌遊活動（下圖）結合的課程。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

冬侯鳥在季節轉換之時，悄悄地來到了羅東林業文化園區，這些跨海千里而來的嬌客在此飛翔、鳴唱、求偶覓食，各自佔據在喜愛的棲息地，羅東自然教育中心抓緊時機讓更多人有機會認識牠們，推出桌遊與賞鳥活動結合的課程，運用精美的卡牌玩樂學習，課程中提供每人一台雙筒望遠鏡，每隊一台單筒望遠鏡捕捉精彩「鳥」時刻，歡迎大家用輕鬆的心情及正確的態度來認識這些飛羽精靈。

羅東自然教育中心表示，遊客若不想賞鳥也能學習並嘗試簡單的樹木修剪，了解幫助大樹健康成長的小秘密，並將林農從人造森林中修枝下來的原木小枝條，DIY成獨特又有趣的「小徑木童玩」！

羅東自然教育中心說，上述活動需要最少10人，最低年齡限制為國小1年級，團體預約兩種模式：

1、團客場：2019年1月至3月及10月至12月，時段為上午9點或下午2點，課程時間2小時半（※連續國定假日不受理預約），每梯次上限30人，每人費用，木要這樣玩320元／池畔賞鳥趣150元。團體未滿10人報名，則每梯次收取最低費用1千500元及3千200元計。

2、散客場：2019年1月26日和12月21日將開放個人或小家庭報名參加，每梯次上限30人，木要這樣玩每人費用320元／池畔賞鳥趣每人費用150元。

活動即日起開放報名，歡迎一年級以上的親子組合揪團來參加，大家趕快把握機會上山林悠遊網報名喔！活動詳情請參考羅東自然教育中心FB粉絲團或部（http://luodong-nec.blogspot.tw）下載活動訊息及簡章，或來電羅東自然教育中心（03）954─0823洽詢。