桃園小內閣人事佈局　鄭文燦：不會大破大立　三天後公布首波

▲鄭文燦表示：桃園小內閣人事佈局，不會大破大立。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市小內閣名單遲未公布？受到各界關注。市長鄭文燦19日於第一屆市府團隊最後一次召開的市政會議中，除感謝各局處主管，四年來全力推動市政，讓桃園市政獲市民肯定和期待，也表示關於市府小內閣名單，首波將於本週六22日公布，第二波則在下週一（24日）公布。

由於，鄭文燦之前曾表示，本月14日市議會閉會後，針對市府的新人事佈局，展開約詢，今天市政會議中鄭文燦笑說「請大家不要緊張，不約詢不代表不續聘。」而18日蔡英文拜會六都新市長抵桃園時，鄭文燦針對媒體詢問有關中央內閣改組看法時表示，內閣改組總統和院長會有所考量，改組有時為了調整角色，讓工作做更好。

以此次市長選舉期間，很多政務官私下相互問？市長有沒有找你去動員，大家都說沒有。因為他認為，把市政做好就是最好的助選，所以請大家放心，如果自己發言大破大立，這是講中央，不是講我們桃園。

鄭文燦說，桃園市的各項建設往前走，就好像「轉大人」一般，希望未來4年能繼續秉持貼近民意、務實執政精神往前走；由於第二屆市長及小內閣於25日就職，因此，所有的主管按照規定於24日總辭，即使是原任首長續任，也必須要完成這樣的程序。