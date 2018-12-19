桃園南崁溪變「紅」　環保局派員查緝污染源

▲桃園南崁溪變「紅」，民眾在社團臉書PO出畫面，引發環保單位重視。（圖／擷取自臉書龜山生活通）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市重要河川南崁溪、位在龜山區新月橋的河段，19日經民眾在社團臉書PO出「血流成河」畫面，引發環保局、龜山及桃園區議員林正峰、詹江村等各方重視。市府環保局說，初判是染劑或顏料造成，已派出3組人員循上游追查污染源，一旦查獲將會重罰。

臉書社團「龜山生活通」臉友PO文及照片指出，今天上午行經陸光新城附近新月橋附近時，發現南崁溪的溪水呈紅褐色，陽光照射下，簡直就像「血流成河」，實在太扯了！該文甫PO出即引發臉友公憤痛罵，紛紛留言「太扯了！陸光新城這裡的河邊」、「誇張！Po到市長信箱…」

▲▼桃園南崁溪變「紅」，民眾在社團臉書PO出畫面，引發環保單位重視。（圖／擷取自臉書龜山生活通）

重視臉書社團網民意見的龜山區市議員林正峰、桃園區市議員詹江村，也回應已要指出，已求環保局即刻處理，追出源頭，同時陸續向臉友們回報環保局的處理進度。市府環保局人員說，抽檢的溪水明顯呈紅褐色，經檢測發現除了導電度1600偏高外，其餘項目都正常、也沒有金屬反應，初步研判是染劑或顏料流入南崁溪所造成的污染。

環保局稽查人員強調，查獲污染元凶後，將追究業者責任，最高可處2000萬元罰鍰，並通知限期改善，情節重大者還需停工或停業，甚至廢止工廠的水污染防治許可證。南崁溪是桃園市的重要河川，源頭是龜山區、流經桃園、蘆竹到大園區入海，桃園市今年元宵節燈會即在南崁溪龜山、桃園、蘆竹畔舉行。