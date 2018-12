川普重大勝利！美參院通過獄改法案　非暴力犯可獲減刑

▲ 川普曾在11月14日在白宮談及「第一步法案」。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合外電報導

美國參議院18日以87票贊成、12票反對的壓倒性票數通過獄改法案「第一步法案」(First Step Act),賦予法官更多裁決處理空間、增加囚犯重返社會適應能力,減輕特定囚犯刑期。眾議院預計在本周通過此案,並送給總統川普(Donald Trump)簽署。外界認為,這是川普在政策方面取得的重大勝利。

綜合外媒報導,「第一步法案」旨在擴大職業培訓及其他計畫,旨在降低囚犯出獄後的再犯率,放寬提早獲釋計畫、修改量刑法律,包括免除非暴力犯罪初犯者的最低刑期規範。

事實上,這項法案在最近幾周陷入僵局,最終在川普的敦促之下,由參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)提出表決,最終順利通過。參議員格拉斯利(Charles Grassley)指出,「第一步法案從歷史、國家汲取教訓,要減少犯罪、節省納稅人的錢,並加強我們刑事司法體系的信任和公正。」

消息一出,數十個保守派與自由派游說團體表示歡迎,就連民主黨人也感到相當振奮。民主黨參議員布克(Cory Booker)提到,「這項法規邁出的一小步,將影響成千上萬人的生活。」

川普則在推特發文表示,「恭喜參議院兩黨通過一項歷史性的刑事司法改革法案,這將讓我們的社區更加安全,也給予希望和重生機會給那些盡力爭取的人。除此之外,還可以省下數十億美元。我期待簽署這項法案!」

....This will keep our communities safer, and provide hope and a second chance, to those who earn it. In addition to everything else, billions of dollars will be saved. I look forward to signing this into law!