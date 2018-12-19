川普重大勝利！美參院通過獄改法案　非暴力犯可獲減刑

▲ 川普曾在11月14日在白宮談及「第一步法案」。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合外電報導

美國參議院18日以87票贊成、12票反對的壓倒性票數通過獄改法案「第一步法案」（First Step Act），賦予法官更多裁決處理空間、增加囚犯重返社會適應能力，減輕特定囚犯刑期。眾議院預計在本周通過此案，並送給總統川普（Donald Trump）簽署。外界認為，這是川普在政策方面取得的重大勝利。

綜合外媒報導，「第一步法案」旨在擴大職業培訓及其他計畫，旨在降低囚犯出獄後的再犯率，放寬提早獲釋計畫、修改量刑法律，包括免除非暴力犯罪初犯者的最低刑期規範。

事實上，這項法案在最近幾周陷入僵局，最終在川普的敦促之下，由參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）提出表決，最終順利通過。參議員格拉斯利（Charles Grassley）指出，「第一步法案從歷史、國家汲取教訓，要減少犯罪、節省納稅人的錢，並加強我們刑事司法體系的信任和公正。」

消息一出，數十個保守派與自由派游說團體表示歡迎，就連民主黨人也感到相當振奮。民主黨參議員布克（Cory Booker）提到，「這項法規邁出的一小步，將影響成千上萬人的生活。」

川普則在推特發文表示，「恭喜參議院兩黨通過一項歷史性的刑事司法改革法案，這將讓我們的社區更加安全，也給予希望和重生機會給那些盡力爭取的人。除此之外，還可以省下數十億美元。我期待簽署這項法案！」