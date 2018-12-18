　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德若堅提總辭　四縣市立委選區重劃案將擱置

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖文／鏡周刊

中選會今年5月底將台南市及新竹縣各增1席、高雄市及屏東縣各減1席的立委選區重劃案送交立法院，但立法院內政委員會至今均未排入議程審議，依《選罷法》立院今年底前審查完畢的期限恐來不及處理，勢必要進入立法、行政二院院長院際協商程序。

本刊調查，由於9合1選舉民進黨慘敗，行政院長賴清德已喊話：「時間一到，堅定離開」，因此在賴有意請辭的前提下，綠營人士認為賴原對通過重劃案態度強硬，若賴要總辭，那麼此案也將擱置，也就是2020年立委選舉可望照現有選區選舉。

知情人士透露，12月4日總統蔡英文邀部分綠委座談時，就連台南市出身的綠委王定宇都率先對選區重劃案表達疑慮，認為新規劃的選區與他現在經營的選區有10萬人口差異，若貿然重劃，短短1年時間恐不利經營。也受衝擊的屏東綠委蘇震清也當場表達希望小英總統暫緩選區重劃，可待2024年再調整。

據了解，綠營內部確實憂心這次選戰已失去高雄政權，若再砍高雄、屏東立委席次，更會引發地方反彈，且增加席次的新竹縣本就是藍營優勢區，重劃案若通過民進黨根本無法佔便宜。

尤其，負責排審的內政委員會2位召委管碧玲、黃昭順剛好都是高雄出身的立委，甚至管碧玲的選區將取消，並劃入周邊另三個選區，成為選區重劃的受害者。因此2人都不將中選會的選區重劃案排入議程審議，外界並不意外。

據了解，管碧玲9月接下召委職務時，就曾與民進黨團總召柯建銘溝通過，表達她絕對不會「自砍選區」的態度。

若今年底前立法院未審議通過選區重劃案，依法將交由行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全2人協商決定。原本賴對台南增加1席相當堅持，因此黨內原規劃讓受衝擊的現任區域立委轉任不分區。如今情勢改變，選區重劃案恐遭擱置而無法通過。


更多鏡週刊報導
「夾娃娃機有助國幣改版鑄幣正當性」　楊翠：為何轉型正義卻沒有
他字案抓共諜糾正法務部　北檢硬起來回應監察院
【中生代共推】勸進卓榮泰　就在這家「火鍋界LV」

ET快訊
桃機開出首張20萬元罰單！陸配帶15片豬肉乾遭罰
好市多499元限定蛋糕瘋搶！她曝神秘吃法：不然又缺貨
小偷大雨中遭機車電瓶電死　家屬討錢車主被判賠22萬

關鍵字：鏡週刊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／陪徐欣瑩直播吃早餐　柯文哲談台灣薪資：平均5萬開玩笑？

與丁守中互動少？連勝文大笑3聲　游淑慧跳出來解圍

找副市長篩選參選人市政不中立？　柯文哲：不是利用上班時間

影／諷賴清德年輕人薪資哪有平均5萬？柯文哲：又不是票選幹話王

影／柯媽媽跑行程更認真　柯文哲：叫得出里長名比我還多

影／國慶新北提早掛國旗台北慢半拍？柯文哲：這麼早掛幹什麼

「丁」緊市政愛東區生活館開幕！　丁守中烤雞蛋糕請民眾享口福

赴日本演講談中共勢力　姚文智指：統派媒體照餐三攻擊我

知名插畫家送「Q版韓國瑜」　韓：我怎麼看起來像米老鼠

看完楊翠嘴臉　宅神：東廠根本沒消滅還變本加厲

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

與軍人爸視訊見「熟悉背景」 小女孩淚奔緊抱：我好想你...

《皇后的品格》超狗血收視暴衝　張娜拉初見申成祿：以為他是壞人

警察男友從小過敏困擾24年！　吸貓1年「產抗體」全身毛也OK

謝霆鋒逛菜市場像開見面會！　攤販賣菜倒貼：我掃微信付錢

馬路狂奔追狗墨鏡姐險遭輾　平頭男怒甩小白狗巴掌出氣

知名插畫家送「Q版韓國瑜」　韓：我怎麼看起來像米老鼠

看完楊翠嘴臉　宅神：東廠根本沒消滅還變本加厲

來北市一遊請辭副市長不留戀　陳景峻：心裡蠻舒暢的

獨／促轉會新台幣改版要花多少錢？央行數字曝光：全改要450億

北市就職大典預算僅35萬　段宜康爆：花蓮已編235萬

「蔡鄭會」18日登場　鄭文燦6計畫爭取中央支持

促轉會推「去蔣化」　蔡英文：這不是我說了算

王淺秋搭愛之船試走　韓國瑜就職典禮水上動線

影／李四川3特質任高雄副市長　黃暐瀚：這是韓國瑜聰明地方

招商恐被高雄超越　柯文哲：明年有雙子星一定會第一

知名插畫家送「Q版韓國瑜」　韓：我怎麼看起來像米老鼠

女星夜遊險撞鬼…出發後友人敏感體質「起反應」

看完楊翠嘴臉　宅神：東廠根本沒消滅還變本加厲

上通識課「蓮花指打坐20min」！下秒睜眼…同學閃光光　網笑炸：請問法號

鴻海旗下永齡基金會攜手默克　推動生醫新創加速器

快訊／首張20萬罰單！陸配帶15片豬肉乾入境遭桃機開罰

冠軍麵包跨海貴兩成　上海「吳寶春麥方」解釋：重達一公斤

「水行俠」亞當斯放棄上籃！拉住險重摔對手　球迷：真正的MVP

來北市一遊請辭副市長不留戀　陳景峻：心裡蠻舒暢的

下大雪4台灣旅客半夜沒房住！　吳宗憲「主動加床」邀他們一起睡

政治熱門新聞

發現最強廢票！王世堅感動：謝謝..

陳其邁人氣暴漲　4年後贏回高雄

高嘉瑜、學姐誰漂亮 柯文哲：拒..

蔡英文這點讓趙少康超佩服

遭酸副手都是馬政府官僚　韓國瑜..

促轉會：改版新台幣為何沒正當性

蔡柯會內幕說　柯P嗆先交出戰犯

促轉會：新台幣改版不能有正當性..

「愛情摩天輪」設計出爐　他建議..

大巨蛋案鄭麗君回嗆！柯文哲：不..

高雄蓋迪士尼？韓國瑜：不是想蓋..

韓冰通知暫不去吃肉粽　原因曝光

國防部反擊促轉會：蔣公有不可抹..

就職走超極簡風...柯P笑呵呵..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 鈕承澤 防彈少年團BTS 王令麟 貴婦奈奈 網紅空姐 孫安佐 宥勝 姚人多 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 誰摔死了李新 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 謝盈萱 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 藤井樹 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 普悠瑪出軌 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 小甜甜認愛 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！「沙拉油注入全臉」

《李新怎麼摔死的‧解密版》出爐

廖人帥求肉搜法拉利孝子： 想盡心意

25善心人伸援手　法拉利孝子泛淚

蕭敬騰累垮求mic「這個地區」成最後演出

醫院推錯床！住院中精障兒2年前早被火化

解惑／《比悲傷》破億憑啥？關鍵4原因

館長10分鐘洗白孫安佐！「這些年輕人比他還要垃圾」

惡煞吃薑母鴨抽菸　老闆規勸遭砍殺　

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

SHINee47秒影片弔鐘鉉：永遠愛你

深澳鐵道自行車搶先看

486先生員工「每人分紅23萬」　網羨慕

28歲男戀上65歲嬤：是你的溫柔救了我

逼死蘇啓誠！造謠者北大系草身分曝光

更多

最夯影音

更多

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面