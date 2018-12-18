賴清德若堅提總辭　四縣市立委選區重劃案將擱置

圖文／鏡周刊



中選會今年5月底將台南市及新竹縣各增1席、高雄市及屏東縣各減1席的立委選區重劃案送交立法院，但立法院內政委員會至今均未排入議程審議，依《選罷法》立院今年底前審查完畢的期限恐來不及處理，勢必要進入立法、行政二院院長院際協商程序。

本刊調查，由於9合1選舉民進黨慘敗，行政院長賴清德已喊話：「時間一到，堅定離開」，因此在賴有意請辭的前提下，綠營人士認為賴原對通過重劃案態度強硬，若賴要總辭，那麼此案也將擱置，也就是2020年立委選舉可望照現有選區選舉。

知情人士透露，12月4日總統蔡英文邀部分綠委座談時，就連台南市出身的綠委王定宇都率先對選區重劃案表達疑慮，認為新規劃的選區與他現在經營的選區有10萬人口差異，若貿然重劃，短短1年時間恐不利經營。也受衝擊的屏東綠委蘇震清也當場表達希望小英總統暫緩選區重劃，可待2024年再調整。

據了解，綠營內部確實憂心這次選戰已失去高雄政權，若再砍高雄、屏東立委席次，更會引發地方反彈，且增加席次的新竹縣本就是藍營優勢區，重劃案若通過民進黨根本無法佔便宜。

尤其，負責排審的內政委員會2位召委管碧玲、黃昭順剛好都是高雄出身的立委，甚至管碧玲的選區將取消，並劃入周邊另三個選區，成為選區重劃的受害者。因此2人都不將中選會的選區重劃案排入議程審議，外界並不意外。

據了解，管碧玲9月接下召委職務時，就曾與民進黨團總召柯建銘溝通過，表達她絕對不會「自砍選區」的態度。

若今年底前立法院未審議通過選區重劃案，依法將交由行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全2人協商決定。原本賴對台南增加1席相當堅持，因此黨內原規劃讓受衝擊的現任區域立委轉任不分區。如今情勢改變，選區重劃案恐遭擱置而無法通過。



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