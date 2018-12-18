彰化爌肉飯不能亡！　陳文彬開直播「守護台灣豬隊友」　

記者唐詠絮／彰化報導

為了垂涎欲滴香噴噴的彰化爌肉飯，全力捍衛！前文化局長陳文彬17日晚間前進彰化縣府旁的爌肉飯店前臉書開直播「守護台灣豬隊友」，在鏡頭前他強調，很多人認為非洲豬瘟病毒有那麼嚴重嗎？請就各位鄉親想想，如果有一天，彰化吃不到爌肉飯，那是多麼可怕的一件事，「彰化人您會崩潰嗎？！」

▲彰化爌肉飯不能亡，守護台灣豬隊友，陳文彬開直播到爌肉飯店大快朵頤一番。（圖／翻攝自陳文彬臉書，以下同）

陳文彬直播一開，隨即湧入數千名網友的關注，留言說「爌肉費不能亡」、「搶救爌肉飯之全民大作戰！」、「彰化爌肉飯是我非常喜歡的小吃，無限思念。」、「爌肉飯簡直就是一天的精力來源阿」。

▲陳文彬直播一開，隨即湧入數千名網友的關注。

陳文彬說「來到彰化你第一個會想到什麼？沒錯就是彰化的爌肉飯」，彰化人幾乎24小時都吃爌肉飯，彰化人的生活裡面不能沒有爌肉飯！所以，想像一下如果台灣的豬也被中國豬感染了非洲豬瘟，台灣的豬肉市場消失了、上千億的產業鏈不見了、彰化人再也沒有爌肉飯、滷肉飯、魯豬腳可以吃了。

陳文彬說來到彰化你第一個想到的是什麼？我想那一定是「消夜來吃彰化爌肉飯」！如果有一天彰化人消夜沒有爌肉飯，你會崩潰嗎？非洲豬瘟病毒在中國大爆發，各國嚴加防範中國豬肉製品進入，我國也從近日起將罰則由20萬提升至100萬，讓我們禁帶中國豬製品，全民防疫，守護我們的豬隊友。

陳文彬同時指出，泛藍媒體跟國民黨立委認為，病毒有那麼嚴重嗎？為什麼我們政府要危言聳聽？當然很嚴重，這是件很嚴重的國安問題，如果有一天，彰化吃不到爌肉飯，那是多麼可怕的一件事。