小偷大雨中遭機車電瓶電死…家屬討錢　車主被法院判賠22萬

▲車主把機車停在樓下，卻因為小偷而面臨賠償。（圖／示意圖／視覺中國）



大陸中心／綜合報導

武漢市一名竊賊今年7月晚間本想偷走一台機車，卻不慎因為電瓶出問題而被電死；他的親屬事後要求車主賠償20萬人民幣（約新台幣90萬元），且一分都不能少。如今法院判決出爐，車主應賠償5萬人民幣（約新台幣22萬元）的精神損失費用，再度引發網友討論。

這名車主原本先將機車放在社區樓下充電，隔天起床後發現外頭聚集許多民眾，才知道小偷在偷竊過程中被電死。他解釋，那天晚上的雨聲特別大，並沒有聽到任何有異的聲音。

據了解，車主是從樓上把插座拉下來給機車充電，加上下雨，才會導致漏電意外。他補充，自己所住的地方只是小社區，大家機車都亂停，沒有被嚴格取締，他為了方便，就跟往常一樣將插頭拉到樓下充電，怎料他報警後，卻被死者家屬索賠20萬人民幣。

車主當時手足無措，一度上網求助，他說自己就是個騎機車的人，哪會有那麼多錢賠給小偷的親屬，他還要上班，根本沒時間打官司。經過幾個月的協調，如今他必須賠償5萬人民幣；法院認為，車主在公共區域私拉電線，仍對他人安全造成威脅。

對此，網友各有不同的看法，但普遍站在車主的角度思考，「哪個廠家的，去找他們賠啊，車主有責任，廠家是不是也連帶責任？」、「你偷我東西我還得為你的安全負責？」、「令人失望的判決」。

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