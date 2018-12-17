影／救我！笨賊跳進淡水河「冷凍」一小時　痛苦游上岸求警逮捕

記者陳雕文／新北報導

新北市淡水區一名慣竊日前持萬用鑰匙，在三重偷走機車，深夜12點多騎回淡水被警方盯上，催足油門想逃。為了順利脫身，他異想天開跳進冰冷的淡水河以躲避查緝，但一下去就後悔了，在冰冷水中咬牙苦撐著。警方持續在周遭打燈查看，過了1個多小時，凍到受不了的他，痛苦地游上岸向警方求救，「對啦我偷車啦！拜託快給我一條毯子！」。

▲笨賊跳淡水河躲警查緝，最後狼狽游上岸被逮。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方表示，47歲胡男（毒品、竊盜前科）很會動腦筋，但總是做些違法的事！本月5日晚間，他持自製的萬用鑰匙，於三重偷機車代步，開始在路上閒逛，直到7日凌晨12點多，才悠哉地回到淡水，行經淡水學府路、水源路口時遇到警方臨檢，他擔心被抓，加速逃跑。

胡騎往中正東路朝竹圍方向，員警一路尾隨並通報攔截圍捕，沒想到他竟突然逆向折返朝淡水市區，由公明街往淡水河岸逃逸，最後因道路盡頭設有水泥石柱，機車無法通行，他棄車跑進淡水河岸。

眼看警方越來越近，自己就要被逮，胡決定跳淡水河脫身，沒想到剛下水就後悔，他心想，「靠！怎麼那麼冰！」原以為警察可能很快離去，他咬牙苦撐，全身抖個不停，但多名員警在附近搜查，時間長達一個多小時。

已經被冰到懷疑人生的胡，心裡想，「我該不會要因為偷台機車，最後害自己被活活凍死！？」對自己跳河的舉動越想越後悔，加上身體實在無法再承受如此低溫，最後他痛苦的游上岸。

溼透的胡在鼻頭街自行車步道上狂打噴嚏，看到警方將手電筒打向他，他開心的像鐵達尼號裡的女主角，發抖叫喊，「救我~救我~」員警看到這個這樣的場景，覺得又好氣又好笑。警方表示，胡迅速坦承偷竊機車，因畏罪跳入淡水河躲避查緝，全案依竊盜罪將他移送法辦。

▼笨賊跳淡水河，被凍到不要不要的。（圖／記者陳雕文翻攝）