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學測「5選4」沒落點校系難選　招聯會：公布30組人數累積表

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▲▼106學測。考生,家長,陪考,師大附中,學測,升學壓力（圖／記者李毓康攝）

▲學測申請入學「五選四」新制第一年上路。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

大學招生委員會聯合會推動明年學測申請入學「五選四」，意指五科考科中僅採計四科，希望讓高中生減少學習壓力，但以往選校有落點分析可以參考，但新制上路後，考生陷入選填困境。招聯會對此回應，將協調大考中心，提供「學測各組合成績人數累積表」，讓學生收到成績單時能依據30種成績組合的人數分布，作為申請校系的參考依據。

招聯會大學招聯會執行秘書戴念華17日在聯訪時說，最一開始是高中端的強烈建議，想減輕考生準備考試的壓力，讓文理傾向比較清楚的同學，能把時間投入擅長、較有興趣的學科，達到適性學習、適性發展；大學端部分，則是強調大學有不同的教育目標、人才培育的方案，針對不同的教育發展來篩選學生；最後，則是配合高中端開設特色課程，選修課與探索課程變多了，如果還是五科必考，高中端根本被綁住。

▲▼106學測。考生,家長,陪考,師大附中,學測,升學壓力（圖／記者李毓康攝）

▲今年改採五選四，外界擔心沒落點如何選校。

108學年度學測剩不到1個月，考生該如何因應？外界預期，大多社會組學生可以不用準備自然科，自然組學生可以不用準備社會，但翻開近日大學甄選委員會公布各校簡章，仍有49系同時採計社會與自然，學生恐怕兩科都得準備，也就是仍然是五科都得準備。

甄選會資料顯示，台大人類學系、台大數學系、台大經濟系、台大地理系、台大公衛系、北醫醫學系、慈濟醫學系等49系都同時在門檻或篩選倍率採計社會與自然，其中有23系採計英數社自，22系採計國英社自。

▲台灣大學,台大校門（圖／記者張一中攝）

▲台大有49系都同時在門檻或篩選倍率採計社會與自然。（圖／記者張一中攝）

招聯會對此回應，108學年度的68所大學校院共2092 校系參加個人申請招生中，同時使用社會、自然共49個系組，占2.3％，絕大多數是原本就同時使用社會、自然科成績，不是因為五選四改變，因為教學上的考量，寧可捨掉國文、數學等其他科，也要留下社會、自然科，可見該校系的先備知識上的要求，有其需要。

不會有考生因此而權益受損的情形！」聯招會指，108學年度大學個人申請最大的改變是學生可以不用五科都考，同時限制校系至多採計四科，如此讓多數文理傾向比較清楚的學生，可以把時間投入在擅長、有興趣的學科、減輕應試負擔，但學生如有需求，仍可選擇五科全考。

招聯會解釋，「五選四」是希望打破過去五科必考、分分等值、學生無法適性學習的困境，各大學普遍認為未來的學習與選擇，不單單讓學生從自己的分數「找到」位置，關鍵在於以多元的指標幫學生尋找到「適合」、「真正想念」的學系就讀，所以各大學並不鼓勵將分數極大化利用，唯一決定校系的做法。

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關鍵字：學測,五選四,大學招生委員會聯合會

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